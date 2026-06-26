Giả nhân viên ngân hàng lừa sinh viên vay tiền qua app

Ngày 26.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Phạm Thị Bích Nga (25 tuổi, ở thôn Bình Thái, xã Tuy Phước, Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Nga đã nhiều lần lừa sinh viên vay tiền qua app rồi chiếm đoạt hơn 141 triệu đồng.

Phạm Thị Bích Nga bị công an tạm giữ để điều tra hành vi lừa sinh viên vay tiền qua ứng dụng rồi chiếm đoạt hơn 141 triệu đồng ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo cơ quan công an, vụ việc được phát hiện từ công tác nắm tình hình địa bàn của Công an phường Quy Nhơn Nam. Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện Nga có nhiều biểu hiện bất minh nên tiến hành xác minh. Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 23.6, công an đã triệu tập Nga đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nga khai do nợ nần nên từ tháng 4.2026 đã nảy sinh ý định lừa sinh viên vay tiền qua app để chiếm đoạt.

Theo lời khai, Nga thường đến các quán cà phê trên địa bàn, tiếp cận những sinh viên đang học tập hoặc làm việc rồi tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng đang chạy chỉ tiêu mở tài khoản trực tuyến, nhờ hỗ trợ đăng ký.

Khi được đồng ý, Nga mượn điện thoại của nạn nhân để truy cập hoặc cài đặt ứng dụng Viettel Money. Sau đó, người phụ nữ này sử dụng số điện thoại của nạn nhân làm thủ tục vay tiền qua các ứng dụng liên kết như FE Credit, Fast Money...

Lợi dụng sự mất cảnh giác của các sinh viên, Nga yêu cầu chụp căn cước công dân và quét sinh trắc học khuôn mặt nhiều lần với lý do "lỗi hệ thống".

Ngay sau khi khoản vay được giải ngân, Nga chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân số 5801335xxx của mình. Để xóa dấu vết, đối tượng xóa ứng dụng hoặc đổi mật khẩu trên điện thoại của nạn nhân, sau đó đến cây ATM rút tiền mặt tiêu xài.

Theo cơ quan điều tra, phải khoảng một tháng sau, khi nhận được tin nhắn yêu cầu thanh toán từ các ứng dụng cho vay, nhiều sinh viên mới biết mình đã trở thành nạn nhân của vụ lừa sinh viên vay tiền qua app.

Thực hiện 10 vụ lừa đảo

Cơ quan công an xác định, từ giữa tháng 4 đến ngày 15.6, Phạm Thị Bích Nga đã thực hiện trót lọt 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 141 triệu đồng.

Một trong các vụ việc xảy ra vào chiều 1.5 tại quán cà phê ở phường Quy Nhơn. Thấy anh Đ.M.T (24 tuổi, ở xã Tuy Phước), là sinh viên một trường đại học, đang ngồi học bài, Nga đến làm quen rồi giả danh nhân viên ngân hàng nhờ mở tài khoản Cake và Vikki để hoàn thành chỉ tiêu.

Tin lời, anh T. giao điện thoại và cung cấp mã OTP cho Nga. Lợi dụng cơ hội này, đối tượng lập hồ sơ vay 15 triệu đồng qua ứng dụng Fast Money đứng tên anh T., rồi chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản cá nhân của mình.

Đến ngày 5.6, khi nhận được tin nhắn nhắc trả nợ, anh T. mới phát hiện mình bị lừa.

Hiện vụ lừa sinh viên vay tiền qua app đã được Công an phường Quy Nhơn Nam chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.