Cụ ông, cụ bà rút sạch sổ tiết kiệm, nộp hết vàng cho kẻ lừa đảo

Ngày 25.6, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Văn Long (57 tuổi, trú tại TP.HCM) mức án 14 năm 6 tháng tù, Nguyễn Ngọc Kịp (40 tuổi, trú tại Cần Thơ) 13 năm 6 tháng tù, cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Long và Kịp bị cáo buộc tiếp tay cho một đường dây mạo danh công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa tiền của người cao tuổi.

Hai bị cáo Phan Văn Long và Nguyễn Ngọc Kịp tại tòa ngày 25.6 ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo trạng, giữa tháng 2.2025, cụ Sen (78 tuổi, trú tại Hà Nội) nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ viễn thông, thông báo đang nợ cước 2 triệu đồng.

Đối tượng nói sẽ hỗ trợ cụ bà kết nối với Công an TP.Hà Nội để làm rõ sự việc. Liền đó, một kẻ mạo danh công an, mặc trang phục ngành, gọi Zalo cho cụ, nói cụ đang liên quan đến một vụ án hình sự.

Nhóm lừa đảo tra hỏi thì được biết cụ bà đang có sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng, bèn yêu cầu cụ rút hết đưa cho chúng để xác minh nguồn tiền, nếu hợp pháp sẽ trả lại. Lo sợ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình, cụ bà đồng ý làm theo.

Với thủ đoạn tương tự, nhóm này còn lừa đảo đối với cụ Thủy (77 tuổi, trú tại Hà Nội). Chúng yêu cầu cụ ông viết đơn xin thanh tra tài sản và đơn xin tại ngoại, đồng thời giao nộp 5,2 cây vàng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng một trong những người liên quan đường dây lừa đảo là Lê Huỳnh Như (32 tuổi, trú tại Cần Thơ).

Sau khi các nạn nhân sập bẫy, Như nhờ mẹ của mình ra Hà Nội lấy giúp 1 tỉ đồng "bạn trả nợ". Thấy số tiền lớn, mẹ của Như rủ Phan Văn Long đi cùng. Như còn thuê Nguyễn Ngọc Kịp "hộ tống" mẹ mình.

Long và Kịp được Như thêm vào nhóm Telegram có tên gọi "Nhóm chốt lương". Hai bị cáo được các đối tượng trong nhóm hướng dẫn thời gian, địa điểm và cách thức đi lấy tiền.

Theo kế hoạch, Long, Kịp và mẹ của Như đến chung cư nơi cụ Sen sinh sống, chia nhau ra đứng ở các vị trí khác nhau. Thấy không có ai đi cùng nạn nhân, Long tiến đến nhận tiền rồi cho vào balo.

Nhận tiền xong, mẹ của Như giữ lại 60 triệu đồng, chuyển cho Như 920 triệu đồng, trả cho Long 15 triệu đồng và Kịp 5 triệu đồng.

Long và Kịp sau đó tiếp tục được chỉ đạo đi lấy vàng của cụ Thủy. Chúng tới nhà nạn nhân ở xã Phú Xuyên (Hà Nội), nhận chiếc túi ni lông đựng nhiều nhẫn vàng.

Hai đối tượng di chuyển tới P.Nghĩa Đô (Hà Nội) để tìm chỗ bán vàng thì bị công an phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định Long và Kịp dù biết nhóm của Như lừa đảo các cụ già nhưng vẫn giúp sức bằng cách gặp nạn nhân để nhận tiền, vàng.

Trong khi đó, Như đã bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã và tạm đình chỉ điều tra. Mẹ của Như không biết kế hoạch lừa đảo, khi nào bắt được Như sẽ tiếp tục làm rõ. Còn các đối tượng trong nhóm Telegram, vì chưa rõ nhân thân nên không có căn cứ xử lý.