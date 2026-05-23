Giá RAM có thể sắp giảm mạnh

Trong bối cảnh giá RAM đang tăng cao, nhiều người dùng không khỏi lo lắng, đặc biệt đối với những ai có ý định nâng cấp máy tính. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này đến từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), khiến các công ty lớn như Samsung, SK Hynix và Micron chuyển hướng sản xuất sang bộ nhớ băng thông cao (HBM) để phục vụ cho các chip AI đang được ưa chuộng.

Nhiều nhà sản xuất RAM Trung Quốc đang mở rộng hoạt động sản xuất RAM DDR5

Sự bùng nổ của AI đã dẫn đến tình trạng khan hiếm bộ nhớ cho máy tính cá nhân và kéo theo giá cả tăng vọt trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo báo cáo từ Wccftech, có khả năng giá RAM sẽ giảm vào nửa cuối năm tới nhờ sự mở rộng sản xuất của các công ty Trung Quốc.

Nhiều tín hiệu tích cực từ các nhà sản xuất RAM Trung Quốc

Kye-hyun Kyung, cựu giám đốc bộ phận chip và màn hình của Samsung, cho biết tại một diễn đàn kỹ thuật ở Hàn Quốc rằng nếu các khoản đầu tư vào sản xuất bộ nhớ của Trung Quốc mang lại hiệu quả, nguồn cung tăng lên có thể giúp hạ giá RAM.

Một trong những công ty Trung Quốc nổi bật trong lĩnh vực này là ChangXin Memory Technologies (CXMT), với khả năng cung cấp tốc độ DDR5 lên đến 8.000 MT/giây và đang mở rộng quy mô sản xuất. Ngoài ra, các nhà sản xuất khác như Jiahe Jinwei cũng đang gia tăng sản xuất bộ nhớ cho trung tâm dữ liệu.

Đáng chú ý, một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực linh kiện máy tính là Corsair được cho là đã bắt đầu sử dụng chip nhớ do CXMT sản xuất trên các mô-đun Vengeance DDR5 của hãng.

Nếu Trung Quốc có thể tận dụng cơ hội này để cung cấp dồi dào chip nhớ ra thị trường, giá RAM có thể sẽ giảm trong năm tới và mang lại hy vọng cho những ai đang có kế hoạch lắp ráp PC nhưng còn chần chừ vì giá cả. Bộ nhớ RAM của Trung Quốc đang dần trở thành đối thủ cạnh tranh với các thương hiệu toàn cầu và sự gia tăng nguồn cung thường dẫn đến giá cả tốt hơn. Tuy nhiên, người dùng có thể phải chờ đến nửa cuối năm 2027 để thấy sự giảm giá thực sự.