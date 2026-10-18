Giá thanh long Đồng Tháp chạm đỉnh

Thanh long cuối vụ được giá

Sau thời gian dài ở mức thấp, thanh long tại xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp đang tăng giá mạnh vào thời điểm cuối vụ thuận. Giá tăng giúp nhà vườn có lợi nhuận khá hơn, giảm áp lực chi phí sản xuất và có thêm vốn đầu tư cho vụ mới.

Ông Phạm Văn Tô phấn khởi vì giá thanh long đang tăng ẢNH: THANH QUÂN

Bà Trương Thị Hoa (xã Tân Thuận Bình) cho biết, gia đình đang thu hoạch 2.000 m2 thanh long vào thời điểm cuối vụ thuận. Hiện thanh long ruột đỏ loại 1 được các chủ kho mua với giá 33.000 đồng/kg; loại 2 giá 23.000 đồng/kg; loại 3 và loại 4 dao động từ 18.000 - 20.000 đồng/kg. So với tháng trước, giá các loại thanh long tăng khoảng 8.000 - 10.000 đồng/kg.

Gia đình bà Hoa vừa bán khoảng 300 kg thanh long loại 4 với giá 18.000 đồng/kg. Dự kiến trong tuần tới, gia đình thu hoạch dứt điểm diện tích còn lại.

Tương tự, ông Phạm Văn Tô (73 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình) trồng khoảng 350 trụ thanh long, trong đó 200 trụ đang cho trái nghịch mùa. Vài ngày trước, ông thu hoạch một đợt thanh long loại 2 và loại 3, bán được giá 20.000 - 23.000 đồng/kg.



Theo các nhà vườn, đây là mức giá cao nhất từ đầu năm đến nay. Việc giá bán tăng giúp người trồng phấn khởi hơn sau thời gian dài chịu áp lực chi phí, đồng thời tạo thêm nguồn lực để chăm sóc vườn cây, chuẩn bị cho vụ nghịch.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Thuận Bình, cho hay hiện nhiều nhà vườn trên địa bàn đang chuyển sang xử lý xông đèn để sản xuất thanh long nghịch vụ, phục vụ nhu cầu thị trường cuối năm. Khi diện tích bước vào giai đoạn xử lý ra hoa, lượng trái thu hoạch giảm, trong khi nhu cầu thu mua tăng đã góp phần đẩy giá thanh long lên cao.

Tân Thuận Bình hiện có 2.795 ha thanh long, trong đó thanh long ruột đỏ chiếm 2.096 ha, ruột trắng 699 ha. Với diện tích sản xuất lớn, biến động giá thanh long có ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nhiều hộ dân và hoạt động thu mua tại địa phương.

Tăng liên kết, ổn định đầu ra

Giá thanh long đang diễn biến tích cực nhưng thị trường thường xuyên biến động vẫn đặt ra yêu cầu tổ chức lại sản xuất, nâng chất lượng sản phẩm và tăng cường liên kết tiêu thụ để hạn chế rủi ro cho nhà vườn.

Nhiều vườn thanh long ở Đồng Tháp sắp đến ngày thu hoạch ẢNH: THANH QUÂN

Theo ông Nguyễn Văn Phụng, địa phương đang xây dựng lại các mã số vùng trồng, đồng thời tuyên truyền, vận động nông dân tăng cường liên kết với doanh nghiệp, sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Qua rà soát, xã có 140,47 ha thanh long được liên kết tiêu thụ, với sản lượng khoảng 4.200 tấn; bên cạnh đó, cây bưởi có 10 ha liên kết, sản lượng khoảng 200 tấn.

Ông Nguyễn Trung Quý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát, xã Tân Thuận Bình, cho biết hợp tác xã đang nỗ lực xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, hướng đến xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu cao. Đơn vị chú trọng mở rộng mô hình sản xuất thanh long theo hướng nông nghiệp sạch, vừa nâng chất lượng trái cây vừa góp phần ổn định đầu ra cho thành viên và nhà vườn.

Hiện hợp tác xã có 90 thành viên, tổ chức sản xuất 115 ha thanh long tại 8 tổ liên kết theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Toàn bộ diện tích đã được cấp mã số vùng trồng. Hợp tác xã tập trung hỗ trợ sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu và kết nối tiêu thụ theo yêu cầu của đối tác.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp - Môi trường Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có 8.558 ha thanh long, sản lượng hơn 300.000 tấn/năm. Ngành hàng này có 19 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác tham gia sản xuất, tiêu thụ; khoảng 74 cơ sở thu mua, sơ chế, đóng gói, trong đó có 7 doanh nghiệp và 26 kho lạnh với công suất trữ lạnh 2.547 tấn mỗi đợt.

Hệ thống thu mua, sơ chế và bảo quản góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, song để phát triển bền vững, ngành hàng thanh long cần giảm phụ thuộc vào biến động của từng thị trường, nâng tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu và phát triển thêm các kênh tiêu thụ.

Thời gian tới, ngành chức năng Đồng Tháp định hướng tổ chức sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, củng cố mã số vùng trồng, mở rộng diện tích đạt tiêu chuẩn chất lượng, tăng cường liên kết giữa nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh sơ chế, bảo quản, chế biến. Qua đó, tỉnh kỳ vọng nâng cao giá trị trái thanh long, ổn định đầu ra và hạn chế tình trạng được mùa, mất giá.