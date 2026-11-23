Tuần qua chứng kiến đợt lao dốc mạnh của giá cà phê quốc tế và nội địa. Cụ thể, với mặt hàng cà phê robusta trên sàn London, kỳ hạn giao tháng 1.2027 giảm đến 315 USD, chỉ còn 2.881 USD/tấn. Tại thị trường trong nước, giá cà phê Tây nguyên cũng lao dốc với mức giảm phổ biến hơn 11.000 đồng/kg, còn 71.000 đồng/kg.



Giá cà phê lao dốc không phanh ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Lần gần nhất thị trường ghi nhận mức giá này ở cả sàn quốc tế và nội địa là khoảng giữa tháng 1.2024, sau đó là giai đoạn sốt giá cà phê kéo dài gần 3 năm qua.

Mức giá hiện tại giảm đến 20.000 đồng/kg nếu so với đầu tháng 11 và nếu so với mức giá đỉnh điểm trước đây khoảng 130.000 - 135.000 đồng/kg, giá cà phê đã giảm từ 40 - 45%.

Vì sao giá "vàng nâu" lại lao dốc không phanh trong khi nhiều phân tích cho thấy cà phê là một trong những loại cây trồng bị tác động mạnh từ tình trạng khô hạn và thiếu nước do El Nino?

Theo một số chuyên gia và doanh nghiệp, nguyên nhân là do thời gian gần đây lượng tồn kho cà phê tăng khiến áp lực thu mua chế biến và dự trữ giảm. Đặc biệt, hiện nay Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thu hoạch niên vụ 2026 - 2027. Do những năm qua, giá cà phê cao kỷ lục là động lực khiến nhiều nhà vườn mở rộng diện tích và tích cực chăm bón. Vì vậy, ước tính sản lượng niên vụ hiện tại tăng khoảng 10% so với niên vụ trước. Bên cạnh đó, thời tiết nắng ráo rất thuận lợi cho việc thu hoạch và phơi sấy.

Một yếu tố quan trọng khác là vụ thu hoạch của Brazil cũng đạt kết quả rất khả quan. Cùng với đó là đồng tiền của Brazil suy yếu kích thích nông dân và doanh nghiệp nước này đẩy mạnh xuất khẩu.

Số liệu trong một báo cáo mới phát hành của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy sản lượng cà phê của Brazil đạt mức cao kỷ lục, đến 4,35 triệu tấn, tăng 15% so với năm trước. Đây là con số sản lượng cao nhất trong lịch sử quốc gia này, vượt qua kỷ lục trước đó là 4,194 triệu tấn ghi nhận trong niên vụ 2020 - 2021. Một con số đáng chú ý khác là sản lượng cà phê arabica tăng thêm 102.000 tấn, tương đương gần 30% so với cùng kỳ năm trước và đạt mốc 2,95 triệu tấn. Nhờ trúng mùa, tổng lượng xuất khẩu cà phê của Brazil sẽ tăng thêm khoảng 600.000 tấn so với niên vụ trước. Nguồn cung arabica tăng mạnh là một phần lý do khiến giá robusta giảm sâu.

Dù cà phê trúng mùa và đạt sản lượng cao kỷ lục nhưng trong dài hạn các chuyên gia cũng cảnh báo hiện tượng siêu El Nino sẽ tác động mạnh đến nguồn cung cà phê trong những năm tiếp theo.