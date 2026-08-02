VICOFA chỉ ra 3 xu hướng khiến giá cà phê tăng

Tuần này, giá cà phê thế giới tiếp tục tăng trên cả 2 sàn London (Anh) và New York (Mỹ). Cụ thể, cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 9.2026 tăng 25 USD lên 3.782 USD/tấn; còn cà phê arabica trên sàn New York tăng 403 USD lên 7.306 USD/tấn.



Giá cà phê dự báo tiếp tục tăng ẢNH: MINH ĐĂNG

Tại thị trường nội địa, giá cà phê ở khu vực Tây nguyên tăng khoảng 800 đồng/kg, dao động quanh mức 96.800 đồng/kg.

Trong một báo cáo mới đây của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết, xu hướng giá tăng có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là yếu tố thời tiết, vụ thu hoạch ở Brazil diễn ra chậm hơn so với cùng kỳ các năm. Bên cạnh đó, yếu tố El Nino dự báo sẽ tác động mạnh đến khu vực châu Á vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027, làm giảm sản lượng và nguồn cung hàng. Từ vấn đề thời tiết dẫn đến yếu tố thứ hai là cung cầu, tại Indonesia, dự báo nguồn cung cà phê sẽ giảm 8% và sản lượng cà phê robusta của Brazil cũng giảm đến 0,6 triệu tấn so với dự báo ban đầu. Trong khi đó, lượng cà phê tồn kho thế giới dù được cải thiện gần đây nhưng vẫn thấp; ngược lại nhu cầu tiêu thụ đang tăng.

Ngoài vấn đề cung cầu, yếu tố quan trọng thứ 3 là từ 30.12.2026, châu Âu sẽ áp dụng quy định chống phá rừng EUDR. Hiện tại các nhà nhập khẩu từ khu vực này đã tăng giá thu mua cà phê với các hợp đồng giao tháng 10.2026.

Trên đây là 3 yếu tố quan trọng thúc đẩy xu hướng tăng giá cà phê trong thời gian tới. Đây là cơ hội tốt cho hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam khi bắt đầu niên vụ mới từ tháng 10.2026. "Ngoài các thị trường truyền thống, Chính phủ cần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong ngành hàng ở các thị trường tiềm năng như: Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Algeria; thông qua chương trình xúc tiến thương mại quốc gia" báo cáo của VICOFA khuyến nghị.

Ngoài ra, giữa các bộ ngành địa phương và Hiệp hội cần có sự phối hợp trong việc thích ứng với EUDR ở một số khâu quan trọng như số hóa dữ liệu, vẽ bản đồ tọa độ cho từng hộ nông dân… Bên cạnh đó, cần có chính sách ưu đãi lãi suất tín dụng cho các doanh nghiệp khi thời gian gần đây xu hướng lãi suất tăng trở lại và ở mức xấp xỉ 2 con số.