"Cơn bão giá" đã đi qua, tuần này, thị trường trở lại với nhịp điệu thường thấy với những phiên tăng giảm xen kẽ. Kết tuần, giá cà phê robusta tăng nhẹ còn arabica lại giảm.

Giá cà phê nội địa tăng nhanh hơn thế giới ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Cụ thể, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 9 trên sàn London (Anh) tăng 35 USD/tấn, lên 3.877 USD/tấn. Giá cà phê Tây nguyên tăng 2.300 đồng/kg so với tuần trước, hiện dao động quanh mức 98.000 đồng/kg. Trong nước, giá cà phê tăng nhanh hơn do nguồn cung hạn chế, quay lại mốc 100.000 đồng/kg. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp giá tăng nên tâm lý kỳ vọng của nông dân ngày càng cao.

Ngược lại, do tuần trước cà phê arabica tăng mạnh nên tuần này hạ nhiệt khi kỳ hạn tháng 9 trên sàn New York (Mỹ) giảm 307 USD còn 7.046 USD/tấn. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết sẽ áp thuế 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil từ 22.7, nhưng cà phê nằm trong nhóm được miễn trừ vì Mỹ không sản xuất được. Bên cạnh đó, các báo cáo từ Brazil cho thấy nguồn hàng giao tháng 6 đã có sự phục hồi đáng kể so với những tháng trước, điều này góp phần hạ nhiệt giá cà phê.

Tuy nhiên, nguồn cung vẫn chưa thực sự phục hồi vì nhiều nhà sản xuất tiếp tục bán cầm chừng để giải quyết các vấn đề tài chính và chờ đợi những dấu hiệu tích cực hơn từ thị trường. Nguồn cung hạn chế và lượng hàng tồn kho thấp, cộng với sự bất ổn về thời tiết tiếp tục gây ra biến động trên thị trường cà phê.

Trong khi đó, Ủy Ban châu Âu (EU) vừa có một số điều chỉnh về mặt thủ tục để thúc đẩy việc việc áp dụng Quy định về phá rừng của châu Âu (EUDR), sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 12.2026. Dù chỉ nằm ở phần phụ lục nhưng là một nội dung quan trọng được chú ý là EU đưa cà phê hòa tan vào danh sách các sản phẩm phải áp dụng quy định của EUDR.