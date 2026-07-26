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Giá cà phê giảm, dự báo tiêu thụ toàn cầu cao kỷ lục

Chí Nhân
Chí Nhân
Tuần này, giá cà phê giảm sâu khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo cho biết sản lượng thế giới tăng cao. Tuy nhiên, USDA cũng cho biết nhu cầu tiêu thụ sẽ đạt mức cao kỷ lục.

Tuần này, giá cà phê robusta trên sàn London (Anh) kỳ hạn tháng 9.2026 còn 3.757 USD/tấn, so với tuần trước giảm 120 USD/tấn, tương đương 3,1%. Kỳ hạn giao tháng 11.2026 còn 3.738 USD/tấn, giảm 91 USD/tấn (2,4%).

Giá cà phê giảm, dự báo tiêu thụ toàn cầu cao kỷ lục - Ảnh 1.

Giá cà phê giảm do cung tăng, nhưng USDA dự báo nhu cầu tiêu thụ cũng sẽ đạt mức cao kỷ lục

ẢNH: CHÍ NHÂN

Trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9.2026 còn 6.903 USD/tấn, giảm 143 USD, tương đương 2%.

Trong nước, so với tuần trước giá cà phê ở khu vực Tây nguyên giảm bình quân khoảng 2.000 đồng/kg, còn 96.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, giá cà phê giảm do ảnh hưởng tâm lý khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo định kỳ về thị trường cà phê. Về tổng quan, sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2026 - 2027 được dự báo sẽ cao hơn năm trước 648.000 tấn và đạt mức kỷ lục là 11,382 triệu tấn. Trong 7 tháng, do nguồn cung bổ sung đáng kể nên giá cà phê đã giảm 25%.

Dù vậy, người trồng cà phê cũng không phải quá lo lắng khi tiêu thụ toàn cầu dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục 10,782 triệu tấn, trong đó, hai thị trường lớn nhất EU và Mỹ cũng tăng mạnh nhất. Dự báo, xuất khẩu hạt cà phê tăng 11,9% và lượng tồn kho cuối kỳ dự kiến sẽ tăng năm thứ hai liên tiếp, lên gần 1,6 triệu tấn.

Sản lượng cà phê của Brazil dự báo tăng thêm 534.000 tấn, lên mức kỷ lục 4,3 triệu tấn. Sản lượng tăng chủ yếu do cà phê arabica còn cà phê robusta lại giảm 360.000 tấn, xuống 1,46 triệu tấn - con số kỷ lục của niên vụ trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực với cà phê Việt Nam, nguồn cung robusta lớn nhất thế giới.

USDA dự báo, sản lượng cà phê Việt Nam trong vụ thu hoạch sẽ bắt đầu vào tháng 10.2026 tăng 480.000 tấn, lên 1,95 triệu tấn. Con số kỷ lục này nhờ diện tích canh tác mở rộng và năng suất cao hơn. Giá cao gần đây cho phép người trồng cà phê tăng chi phí phân bón và các yếu tố đầu vào khác để tăng năng suất. Nhờ vậy, xuất khẩu cà phê dự kiến tăng 180.000 tấn, đạt 1,52 triệu tấn.

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