Giá thịt heo sẽ tăng đến mức nào?

Sản lượng không giảm, giá vẫn tăng

Theo thống kê của Bộ NN-PTNT, trong quý 1/2023, giá heo hơi vẫn ở mức thấp, người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhưng đến quý 2 đã tăng khá. Mức cao nhất ở miền Bắc đã lên đến 64.000 đồng/kg, trong khi giá niêm yết của Công ty chăn nuôi C.P VN ở khu vực này đã lên đến 65.000 đồng/kg, tăng đến hơn 15.000 đồng/kg so với đầu năm.

Từ việc giá heo hơi điều chỉnh tăng, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối cũng tăng tương ứng, hiện đang ở mức 75.000 - 78.000 đồng/kg. Giá thịt heo bán lẻ tại các chợ và siêu thị tăng nhẹ, cụ thể: ba rọi 150.000 đồng/kg, sườn non từ 160.000 đồng/kg, sườn già 113.000 đồng/kg, nạc vai và đùi khoảng 105.000 đồng/kg, chân giò rút xương 115.000 đồng/kg…

Thị trường tiêu thụ thịt heo vẫn đang ổn định ở mức thấp Q.T

Theo ông Nguyễn Kim Đoán - Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhận định với Thanh Niên, thị trường hiện nay đang vào thấp điểm, không phải dịp lễ, tết, thậm chí là sắp bước vào giai đoạn ăn chay của một bộ phận người tiêu dùng. Sức mua ở các chợ đầu mối TP.HCM cũng vào khoảng 4.000 - 5.000 con/ngày, không có sự thay đổi đột biến. Do đó nguyên nhân tăng giá heo hơi là do dịch tả heo châu Phi xảy ra ở một số nơi, làm hao hụt cục bộ sản lượng. Bên cạnh đó, sản lượng đàn heo nông hộ cũng giảm, đàn heo quy mô công nghiệp của các doanh nghiệp có vốn trong nước và ngoài nước chiếm tỷ lệ lớn, nên họ cũng có thể chủ động tăng giá để cắt lỗ.

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, trong tháng 6, cả nước phát sinh 22 ổ dịch tại 6 tỉnh. Tổng số heo bị tiêu hủy là 409 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước phát sinh 172 ổ dịch tại 34 tỉnh; tổng số heo bị tiêu hủy là 6.277 con. Hiện nay, cả nước có 39 ổ dịch thuộc 16 huyện của 11 tỉnh chưa qua 21 ngày. Mặc dù vẫn còn dịch bệnh nhưng thực tế so với cùng kỳ năm 2022, số ổ dịch đã giảm 79,64%; số heo phải tiêu hủy tại các ổ dịch cũng giảm 85,47%. Ước tính tổng đàn heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6 khoảng 26 triệu con, tăng khoảng 2,5% so với cùng thời điểm năm 2022; sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 2.325.600 tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng đàn tăng, nhưng xét về tỷ lệ thì chăn nuôi nông hộ đang ngày càng sụt giảm. Theo Cục Chăn nuôi, do giá nguyên liệu đầu vào (thức ăn chăn nuôi, các chi phí khác…) tăng cao trong thời gian dài và giá xuất bán sản phẩm đầu ra không ổn định, lợi nhuận của người chăn nuôi bị giảm mạnh, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không thể bù lỗ nên đã phải dừng nuôi. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp và chuỗi liên kết sản xuất lại có xu hướng mở rộng sản xuất khi giá sản phẩm đầu ra tăng. Lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai ước tính đàn heo quy mô nông hộ chỉ còn chiếm từ 20 - 30% so với quy mô doanh nghiệp.

Khó tăng quá cao ?

Trả lời Thanh Niên, ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty chăn nuôi C.P VN, cho biết: "Năm trước, giá heo hơi cũng tăng cao vào thời điểm này, khi đó là do thị trường Trung Quốc khan hiếm, hút hàng, giá tăng cao kéo theo một lượng thịt heo VN xuất sang biên giới. Nhưng hiện nay, giá heo Trung Quốc đang ở mức rất thấp, chênh lệch khá nhiều so với giá heo VN. Vì vậy hiện tượng tăng giá hiện nay là do dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là ở các vùng phía bắc dẫn đến thiếu hụt cục bộ".

Về diễn biến giá trong thời gian tới, ông Huy nhận định: "Sức mua trên thị trường hiện nay đang rất thấp, người tiêu dùng đang gặp khó khăn về kinh tế nên thắt lưng buộc bụng, lựa chọn những loại thực phẩm giá rẻ để thay thế cho thịt heo. Trong khi đó nhiều loại thủy sản, hải sản năm nay giảm xuất khẩu, vùng ĐBSCL sắp bước vào mùa nước nổi, một bộ phận người tiêu dùng thì chọn lựa thực phẩm chay cho mùa Vu Lan… Những yếu tố đó sẽ khiến cho giá thịt heo khó mà tăng cao hơn được, thậm chí sẽ phải giảm giá trở lại".

Ông Nguyễn Kim Đoán cũng đồng tình: "Mức giá heo hơi hiện nay bình quân trên dưới 60.000 đồng/kg đã mang lại lợi nhuận cho người chăn nuôi ở mức 10% và mức này tương đối phù hợp. So với các năm trước, với tình hình đàn heo nông hộ giảm sút như hiện nay thì các doanh nghiệp lớn sẽ dễ bề thao túng giá, nhưng hiện nay nhu cầu tiêu thụ đang thấp, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn nên giá thịt heo khó có thể tăng cao hơn nữa".