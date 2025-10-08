Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Gia tộc Shinawatra rút khỏi đường đua ghế Thủ tướng Thái Lan vào năm sau

Thụy Miên
Thụy Miên
08/10/2025 09:28 GMT+7

Tại đại hội ngày 7.10, đảng Pheu Thai đã hé lộ sự thay đổi chiến lược lớn trước kỳ tổng tuyển cử Thái Lan năm sau, theo đó Chủ tịch đảng Paetongtarn Shinawatra khẳng định không có tên của gia tộc Shinawatra chạy đua ghế thủ tướng.

Gia tộc Shinawatra rút khỏi đường đua ghế Thủ tướng Thái Lan vào năm sau- Ảnh 1.

Chủ tịch đảng Pheu Thai Paetongtarn Shinawatra phát biểu tại đại hội đảng hôm 7.10

ảnh: facebook Ing shinawatra

Thông tin trên đã được cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, con của nhà sáng lập đảng là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, xác nhận tại đại hội đảng hôm 7.10. Trước đó, bà đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề "Cải cách Pheu Thai, cải cách Thái Lan".

Theo báo The Nation, khi được hỏi trực tiếp rằng liệu có ai trong số 3 ứng viên của đảng cho ghế thủ tướng đến từ gia tộc Shinawatra hay không, bà Paetongtarn khẳng định: "Không. Không phải lần này". Bà cũng cho biết đảng Pheu Thai đã chọn được các ứng viên, nhưng hiện tạm thời giữ kín danh tính của họ.

Tin tức được công bố trong bối cảnh đảng Pheu Thai đang đối mặt nhiều hoài nghi về khả năng có thể vượt qua cuộc tổng tuyển cử kế tiếp với thế đa số hiện có hay không, theo sau các thông tin về nguy cơ số ghế nghị sĩ của đảng có thể giảm và tình trạng rời đảng của không ít thành viên.

Gia tộc Shinawatra rút khỏi đường đua ghế Thủ tướng Thái Lan vào năm sau- Ảnh 2.

Đại hội đảng Pheu Thai diễn ra hôm 7.10 tại Bangkok

ảnh: facebook Ing shinawatra

Bà Paetongtarn cho hay sẵn sàng đón nhận những đánh giá và cho rằng những phản hồi tiêu cực mang đến cơ hội để cải thiện. Cựu thủ tướng nhấn mạnh đảng Pheu Thai đang tập trung củng cố chiến lược bầu cử để xây dựng lòng tin trong các cử tri và các nghị sĩ của đảng.

Cũng tại đại hội, ông Suriya Jungrungreangkit, người vừa được bầu làm giám đốc bầu cử của Pheu Thai, cho hay đảng đặt mục tiêu giành được ít nhất 200 ghế nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển cử năm sau, theo báo Bangkok Post hôm nay 8.10.

Tin liên quan

Họp ủy ban biên giới Campuchia - Thái Lan có thể bị hoãn

Họp ủy ban biên giới Campuchia - Thái Lan có thể bị hoãn

Hôm nay (4.10), báo The Nation đưa tin cuộc họp ủy ban biên giới Campuchia - Thái Lan có thể bị hoãn đến giữa tháng 10 do phía Campuchia vẫn chưa phản hồi đề xuất rút quân và rà phá bom mìn của Thái Lan.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra xin ân xá

Tòa án Thái Lan phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra

Khám phá thêm chủ đề

Shinawatra Paetongtarn Shinawatra Đảng Pheu Thai Tổng tuyển cử Thái Lan Thủ tướng Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận