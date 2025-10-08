Gia tộc Shinawatra rút khỏi đường đua ghế Thủ tướng Thái Lan vào năm sau

Chủ tịch đảng Pheu Thai Paetongtarn Shinawatra phát biểu tại đại hội đảng hôm 7.10 ảnh: facebook Ing shinawatra

Thông tin trên đã được cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, con của nhà sáng lập đảng là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, xác nhận tại đại hội đảng hôm 7.10. Trước đó, bà đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề "Cải cách Pheu Thai, cải cách Thái Lan".

Theo báo The Nation, khi được hỏi trực tiếp rằng liệu có ai trong số 3 ứng viên của đảng cho ghế thủ tướng đến từ gia tộc Shinawatra hay không, bà Paetongtarn khẳng định: "Không. Không phải lần này". Bà cũng cho biết đảng Pheu Thai đã chọn được các ứng viên, nhưng hiện tạm thời giữ kín danh tính của họ.

Tin tức được công bố trong bối cảnh đảng Pheu Thai đang đối mặt nhiều hoài nghi về khả năng có thể vượt qua cuộc tổng tuyển cử kế tiếp với thế đa số hiện có hay không, theo sau các thông tin về nguy cơ số ghế nghị sĩ của đảng có thể giảm và tình trạng rời đảng của không ít thành viên.

Đại hội đảng Pheu Thai diễn ra hôm 7.10 tại Bangkok ảnh: facebook Ing shinawatra

Bà Paetongtarn cho hay sẵn sàng đón nhận những đánh giá và cho rằng những phản hồi tiêu cực mang đến cơ hội để cải thiện. Cựu thủ tướng nhấn mạnh đảng Pheu Thai đang tập trung củng cố chiến lược bầu cử để xây dựng lòng tin trong các cử tri và các nghị sĩ của đảng.

Cũng tại đại hội, ông Suriya Jungrungreangkit, người vừa được bầu làm giám đốc bầu cử của Pheu Thai, cho hay đảng đặt mục tiêu giành được ít nhất 200 ghế nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển cử năm sau, theo báo Bangkok Post hôm nay 8.10.