Họp ủy ban biên giới Campuchia - Thái Lan có thể bị hoãn

Ảnh do Quân đội Hoàng gia Thái Lan công bố hôm 17.9 cho thấy lực lượng Thái cầm khiên đứng xếp hàng kế bên hàng rào kẽm gai ở khu tranh chấp thuộc biên giới Campuchia - Thái Lan ở địa phận tỉnh Sa Kaeo ảnh: afp/quân đội hoàng gia thái lan

Báo The Nation dẫn lời Trung tướng Weerayut Raksilp, Tư lệnh Quân khu 2 thuộc Lục quân Thái Lan, hôm 4.10 cho biết cuộc họp của ủy ban biên giới Campuchia - Thái Lan (RBC) nhiều khả năng bị hoãn đến giữa tháng 10 trong lúc 2 bên tiếp tục trao đổi các đề xuất cho nhau thông qua ban thư ký.

Theo tướng Weerayut, phía Thái Lan đưa ra đề xuất ban đầu, bao gồm lệnh rút quân và tổ chức rà phá bom mìn tại những khu vực nơi binh sĩ hai nước từng đối đầu.

Tuy nhiên, trên đây chỉ là những đề xuất sơ bộ, và phía Campuchia vẫn chưa phản hồi.

"Chúng tôi vẫn chờ xác nhận từ phía Campuchia, nên cuộc họp RBC có thể bị hoãn lại", theo lời trung tướng Thái Lan.

Trong khi Campuchia vẫn chưa được ra các đề nghị chính thức của họ, tướng Weerayut cho biết lập trường của Thái Lan đã sẵn sàng, dựa trên kết quả của cuộc họp Ủy ban Biên giới Chung (GBC) gần đây.

Theo đó, cuộc họp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thi hành các thỏa thuận, đặc biệt là về công tác rà phá bom mìn và di dời vũ khí hạng nặng khỏi khu vực tranh chấp.

Về vấn đề rà phá bom mìn, tướng Weerayut giải thích rằng Thái Lan buộc phải xác định các khu vực một cách cẩn trọng, đặc biệt những vùng mới được cài cắm thêm bom mìn sau những đợt đụng độ gần đây.

Theo ông, các khu vực được cho có thể bị cài mìn mới kéo dài từ Chong Bok, tỉnh Ubon Ratchathani, đến đền Ta Muen, tỉnh Surin, với tổng chiều dài khoảng 363 km dọc theo đường biên giới đang tranh chấp.

Tuy nhiên, Campuchia luôn bác bỏ các cáo buộc cho rằng lực lượng nước này gần đây cài thêm bom mìn ở vùng tranh chấp với Thái Lan.

Phnom Penh chưa bình luận về thông tin trên, nhưng tờ Khmer Times cùng ngày đưa tin quân đội Campuchia nhận được đề nghị từ phía Thái Lan yêu cầu xây dựng và chia sẻ kế hoạch sơ tán dân thường trước ngày 7.10 để chuẩn bị cho cuộc họp của RBC dự kiến tại tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) sau đó.