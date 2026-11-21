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Thanh Niên đã đưa tin, sau hơn 8 tháng ra mắt thị trường toàn cầu, mới đây phiên bản đặc biệt sản xuất số lượng giới hạn của dòng xe tay ga Honda SH, mang tên Honda SH150i Special Limited Edition HRC 2026 vừa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam thông qua Rebel Motor - một Công ty chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM.
Không chỉ thu hút sự chú ý khi sở hữu vẻ ngoài với "dàn áo" phối màu đặc biệt cùng những khác biệt về một số trang bị, tính năng. Honda SH150i Special Limited Edition HRC 2026 còn khiến không ít người bất ngờ bởi mức giá bán được nhà phân phối đưa ra. Theo Rebel Motor, phiên bản đặc biệt giới hạn này có giá từ 220 triệu đồng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đây chỉ là giá tham khảo, giá bán chính thức mỗi xe còn tùy theo từng số thứ tự và chính sách phân phối
Như vậy, không chỉ cao hơn đáng kể các phiên bản Honda SH160i hay SH350i do Honda Việt Nam phân phối. Giá trị của mỗi chiếc SH150i Special Limited Edition HRC còn cao hơn cả một số mẫu ô tô điện cỡ nhỏ tại Việt Nam như VinFast VF 2 (188 triệu đồng) hay Nano S05 (148 triệu đồng). Vậy, phiên bản SH150i Special Limited Edition HRC có gì đặc biệt so với các phiên bản Honda SH khác trên thị trường
Đầu tiên, phải nói đến số lượng giới hạn của phiên bản này. Cụ thể, Honda SH Special Edition HRC được sản xuất tại Nhà máy Honda Italia Industriale S.P.A ở Atessa, Ý với số lượng giới hạn 500 chiếc, phân phối trên toàn cầu. Trong số này, gồm 200 chiếc thuộc bản SH125i và 300 chiếc thuộc bản SH150i. Lô xe về Việt Nam có số lượng hơn 100 chiếc, đều thuộc phiên bản SH150i Special Limited Edition HRC
Đáng chú ý, Honda Ý sử dụng chung một hệ thống đánh số thứ tự, từ 001/500 đến 500/500 cho các phiên bản SH Special Edition, thay vì mỗi phiên bản có một dãy số riêng như các dòng xe khác được sản xuất giới hạn. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi chiếc xe đều sở hữu một số thứ tự độc nhất trong bộ sưu tập. Cách đánh số này tạo nên sự khác biệt so với những phiên bản SH thông thường, đồng thời tăng giá trị sở hữu cũng như tính nhận diện đối với từng sản phẩm
Những mẫu về Việt Nam được đơn vị nhập khẩu lựa chọn các số đẹp hoặc theo quan niệm phong thủy của người Á Đông như 111, 333, 444, 345, 369, 500... hay các xe có số gắn với ngày sinh, năm sinh hoặc những con số mang ý nghĩa phong thủy theo quan niệm cá nhân. Sự khác biệt này không chỉ giúp nhận diện từng sản phẩm mà còn mang đến ý nghĩa đặc biệt đối với những người chơi xe có sở thích tìm kiếm các phiên bản giới hạn và những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Chính điều này khiến giá bán mỗi chiếc SH150i Special Limited Edition HRC về Việt Nam có sự chênh lệch
Về diện mạo, Honda SH HRC 2026 lấy cảm hứng từ Honda Racing Corporation, bộ phận phụ trách các hoạt động đua xe của Honda. Điểm nhấn nằm ở bộ tem phối ba màu trắng, đỏ và xanh lam, gợi liên tưởng đến phong cách trang trí trên những mẫu mô tô thể thao hiệu suất cao của hãng, trong đó có Honda CBR1000RR-R Fireblade
Không chỉ xuất hiện trên phần mặt nạ phía trước, số thứ tự mỗi xe còn được đúc nổi trên chấu của bộ mâm hợp kim nhôm. Chẳng hạn, xe mang số 128/500 sẽ có số thứ tự tương ứng tại trên yếm trước và mâm xe. Ngoài ra, mũ bảo hiểm cao cấp đi kèm mỗi xe phối màu HRC với số thứ tự tương ứng
Bên cạnh đó, logo SH150i trên thân xe của phiên bản SH150i Special Limited Edition HRC cũng được thiết kế liền mạch với các đường gân dập nổi liền lạc với "dàn áo" tạo sự khỏe khoắn và thể thao
Phần vè chắn bùn phía trước cũng tích hợp thêm đèn phản quang hình chữ nhật để tăng độ nhận diện
Honda SH150i Special Limited Edition HRC sử dụng bộ mâm đúc 16 inch, kết hợp lốp Michelin. Cả hai bánh đều được trang bị phanh đĩa đơn tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Phiên bản này có trọng lượng khoảng 138 kg, chiều cao yên ở mức 799 mm. Yên xe thiết kế với tiết diện rộng, bọc da phân tầng cho hai người ngồi
Một trang bị đáng chú ý khác là thùng hành lý phía sau tích hợp khóa từ và chức năng mở khóa điện tử, gia tăng sự tiện lợi cho chủ sở hữu trong quá trình sử dụng hằng ngày. Phiên bản này cũng có sẵn chìa khóa thông minh, màn hình TFT có thể điều chỉnh các thông số hiển thị
Tương tự các phiên bản SH150i nhập khẩu từ Ý, Honda SH150i Special Limited Edition HRC cũng sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 150 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 16,9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,9 Nm. Hộp số vô cấp CVT
Với định hướng dành cho nhóm khách hàng yêu thích xe cao cấp, xe nhập khẩu từ Ý và các phiên bản sản xuất giới hạn, Honda SH HRC 2026 mang đến thêm một lựa chọn cho những người muốn tìm kiếm sự khác biệt bên cạnh các phiên bản SH tiêu chuẩn
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