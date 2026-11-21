Những mẫu về Việt Nam được đơn vị nhập khẩu lựa chọn các số đẹp hoặc theo quan niệm phong thủy của người Á Đông như 111, 333, 444, 345, 369, 500... hay các xe có số gắn với ngày sinh, năm sinh hoặc những con số mang ý nghĩa phong thủy theo quan niệm cá nhân. Sự khác biệt này không chỉ giúp nhận diện từng sản phẩm mà còn mang đến ý nghĩa đặc biệt đối với những người chơi xe có sở thích tìm kiếm các phiên bản giới hạn và những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Chính điều này khiến giá bán mỗi chiếc SH150i Special Limited Edition HRC về Việt Nam có sự chênh lệch