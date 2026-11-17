Giới mộ điệu dòng xe tay ga cao cấp Honda SH tại Việt Nam vừa có thêm lựa chọn mới khi mới đây, phiên bản đặc biệt Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 có số lượng sản xuất giới hạn 500 chiếc vừa gia nhập thị trường.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 không phải do Honda Việt Nam phân phối. Thay vào đó, phiên bản này do Rebel Motor - Công ty chuyên kinh doanh xe tại TP.HCM nhập khẩu, phân phối. Honda SH Special Limited Edition HRC là phiên bản mới thuộc thế hệ mới nhất của dòng xe tay ga Honda SH. Phiên bản xe tay ga cao cấp này do chi nhánh Honda tại Ý phát triển, dựa trên nguồn cảm hứng từ đội đua Honda Racing Corporation (HRC).

Honda SH Special Limited Edition HRC 2025 vừa gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: BÁ HÙNG

Đáng chú ý, Honda SH150i Special Edition HRC cũng được sản xuất tại nhà máy Honda Italia Industriale S.P.A ở Atessa, Ý như các phiên bản SH Vetro hay SH150i Sport Edition… nhưng hãng xe Nhật Bản chỉ sản xuất số lượng giới hạn 500 chiếc. Trong đó, gồm 200 xe bản SH125i và 300 xe bản SH150i. Cả hai phiên bản sử dụng chung một hệ thống đánh số thứ tự, từ 001/500 đến 500/500, thay vì mỗi phiên bản có một dãy số riêng.

Điều này đồng nghĩa mỗi chiếc xe đều sở hữu một số thứ tự độc nhất trong bộ sưu tập, bất kể sử dụng động cơ 125cc hay 150cc. Cách đánh số này tạo nên sự khác biệt so với những phiên bản SH thông thường, đồng thời tăng tính nhận diện đối với từng sản phẩm.

Mỗi xe Honda SH Special Limited Edition HRC 2025 sở hữu một số thứ tự độc nhất trong bộ sưu tập

Ảnh: BÁ HÙNG

Với những chiếc Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 vừa về Việt Nam, Rebel Motor cho biết đã chủ động tuyển chọn những chiếc có số thứ tự được giới chơi xe quan tâm. Trong đó có các dãy số tam hoa như 111, 333, số liên tiếp dễ nhớ, số gắn với ngày sinh, năm sinh hoặc những con số mang ý nghĩa phong thủy theo quan niệm cá nhân. Sự khác biệt này không chỉ giúp nhận diện từng sản phẩm mà còn mang đến ý nghĩa đặc biệt đối với những người chơi xe có sở thích tìm kiếm các phiên bản giới hạn và những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Về diện mạo, Honda SH HRC 2026 lấy cảm hứng từ Honda Racing Corporation, bộ phận phụ trách các hoạt động đua xe của Honda. Điểm nhấn nằm ở bộ tem phối ba màu trắng, đỏ và xanh lam, gợi liên tưởng đến phong cách trang trí trên những mẫu mô tô thể thao hiệu suất cao của hãng, trong đó có Honda CBR1000RR-R Fireblade.

Honda SH HRC 2026 lấy cảm hứng từ Honda Racing Corporation, bộ phận phụ trách hoạt động đua xe của hãng Ảnh: BÁ HÙNG

Cách phối màu này tạo diện mạo nổi bật hơn cho dòng xe tay ga vốn được biết đến với phong cách sang trọng, thanh lịch. Ở phía trước, dòng chữ Special Edition xuất hiện trên mặt nạ, cũng trở thành một trong những chi tiết nhận diện phiên bản đặc biệt này so với các phiên bản khác của dòng SH. Trong đó, Limited Edition kèm số thứ tự sản xuất nhấn mạnh số lượng sản xuất giới hạn của phiên bản này. Đây là hai yếu tố được Honda SH HRC 2026 kết hợp trong cùng một bộ sưu tập.

Một chi tiết đáng chú ý khác là số thứ tự được thể hiện trên mặt nạ và đồng bộ với các vị trí nhận diện trên mâm hợp kim nhôm. Chẳng hạn, xe mang số 007/500 sẽ có số thứ tự tương ứng tại những chi tiết được thiết kế dành riêng cho phiên bản giới hạn. Ngoài ra, mũ bảo hiểm cao cấp đi kèm mỗi xe phối màu HRC với số thứ tự tương ứng. Việc đồng bộ số thứ tự giữa xe và phụ kiện giúp tăng tính nguyên bản cho bộ sản phẩm, đặc biệt với những người có nhu cầu lưu giữ hoặc sưu tầm xe nhập khẩu.

Honda SH150i Special Limited Edition HRC 2026 giá từ 220 triệu đồng, mức giá có thể thay đổi tùy theo số thứ tự Ảnh: BÁ HÙNG

Tại Việt Nam, Honda SH150i Special Limited Edition HRC 2026 có giá từ 220 triệu đồng. Theo Rebel Motor đây là mức giá tham khảo, giá bán chính thức mỗi xe còn tùy theo từng số thứ tự và chính sách phân phối. Với mức giá khởi điểm này, Honda SH150i HRC 2026 nằm trong nhóm xe tay ga có giá trị cao trên thị trường.

Với định hướng dành cho nhóm khách hàng yêu thích xe cao cấp, xe nhập khẩu từ Ý và các phiên bản sản xuất giới hạn, Honda SH HRC 2026 mang đến thêm một lựa chọn cho những người muốn tìm kiếm sự khác biệt bên cạnh các phiên bản SH tiêu chuẩn. Sự xuất hiện của Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 cho thấy thị trường xe máy nhập khẩu vẫn có nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cao cho những phiên bản mang dấu ấn riêng. Thay vì chỉ quan tâm đến thương hiệu hay dung tích động cơ, một bộ phận người chơi xe còn chú trọng số thứ tự, tính độc bản và câu chuyện gắn với từng chiếc xe.