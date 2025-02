Giá USD đột ngột đảo chiều

Giá USD sụt giảm

Ngày 13.2, các ngân hàng thương mại giảm giá USD sau 6 ngày liên tục tăng nóng. ACB đã liên tục thay đổi tỷ giá, chỉ trong nửa ngày đã có 49 lần điều chỉnh, số lần điều chỉnh tăng gấp đôi so với cả ngày 12.2. Giá mua USD của nhà băng này lên 25.240 - 25.270 đồng, bán ra 25.620 đồng. Vietcombank giảm 120 đồng mỗi đô la Mỹ, xuống còn 25.230 - 25.260 đồng chiều mua vào, bán ra 25.620 đồng… Dù đã dịu lại nhưng giá USD tại các ngân hàng hiện vẫn đang cao hơn đầu tuần này khoảng 60 đồng và cao hơn đầu tháng 2 là 350 đồng, tương ứng gần 1,4%.

Giá USD quay đầu giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giao dịch giữa các ngân hàng cũng sụt giảm mạnh, giảm 145 đồng, tương đương với mức giảm 0,37% chỉ qua một ngày, xuống còn 25.450 đồng/USD. So với đầu năm, tỷ giá liên ngân hàng giảm 0,12%. Diễn biến giá USD trên thị trường hoàn toàn trái ngược với việc điều chỉnh tỷ giá của Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Đầu ngày, đơn vị này đã tăng nhẹ 21 đồng đối với chiều mua USD và tăng 23 đồng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 23.394 - 25.750 đồng/USD. Giá bán USD của Cục Dự trữ ngoại hối nhà nước hiện cao hơn tỷ giá liên ngân hàng 300 đồng và cao hơn giá USD tại các ngân hàng thương mại từ 110 - 500 đồng/USD. Điều này cho thấy Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chưa thực hiện bán can thiệp thị trường vào thời điểm này.

Bước sang năm 2025, thị trường ngoại tệ và tỷ giá tiếp tục chịu áp lực chủ yếu do diễn biến kinh tế - chính trị quốc tế khó lường, đồng USD quốc tế biến động nhanh, tăng mạnh và cân đối cung cầu ngoại tệ kém thuận lợi. NHNN đã thực hiện các biện pháp điều hành để duy trì tỷ giá dù vậy từ đầu năm đến nay chưa bán can thiệp thị trường ngoại tệ.

Liên tục từ sau Tết Nguyên đán đến nay, NHNN bơm ròng tiền qua thị trường mở. Ngày 13.2, NHNN bơm ra thị trường 11.367 tỉ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, hút về 5.000 tỉ đồng ở kỳ hạn 7 ngày. Lượng tiền bơm ròng ra thị trường trên 6.000 tỉ đồng. Đây là lần đầu tiên, lãi suất hút về giảm nhẹ 0,03%/năm, xuống còn 3,97%, trong khi lãi suất bơm ra duy trì ở mức 4%/năm. Thêm vào đó, lãi suất bình quân tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng cũng giảm nhẹ từ 0,02 - 0,27% ở các kỳ hạn dưới 6 tháng. Lãi suất kỳ hạn qua đêm 4,26%, 1 tuần 4,5%, 2 tuần 4,64%, từ 1 - 6 tháng từ 5 – 5,26%. Lãi suất tiền đồng hiện xấp xỉ lãi suất USD, dao động từ 4,36 - 4,55%/năm, giảm 0,01 - 0,02%. Diễn biến này trái ngược với thời gian trước, lãi suất tiền đồng thường thấp hơn USD. Điều này giảm phần nào áp lực lên tỷ giá.

Dự báo giá USD

Theo UOB, thị trường tài chính đã trải qua một giai đoạn biến động mạnh kể từ đầu tháng 2. Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu đe dọa sẽ áp dụng mức thuế thương mại trừng phạt. Trong thời gian tới, các thị trường tài chính và nhà đầu tư toàn cầu sẽ phải thích nghi với nguy cơ thuế quan liên tục và những cuộc đàm phán căng thẳng đến phút chót. Sự bất định này, cùng với những biến động mạnh trong ngày, có thể trở thành trạng thái bình thường mới. Điều này dấy lên lo ngại về lạm phát, lãi suất tại Mỹ.

Quan sát của UOB, cho thấy tiền đồng đã có một khoảng thời gian tạm lắng trong tháng 1 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không áp dụng thuế ngay từ ngày đầu tiên đối với Trung Quốc. Điều này đã khiến tỷ giá rút khỏi mức cao kỷ lục gần 25.500 đồng, giảm xuống khoảng 25.100 trong suốt tháng 1. Tuy nhiên, sự bình ổn này nhanh chóng bị phá vỡ sau khi Trump công bố thuế đối với Mexico, Canada và Trung Quốc vào đầu tháng 2, khiến giá tăng trở lại lên khoảng 25.300 đồng. Với lập trường thận trọng hơn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc cắt giảm lãi suất trong năm 2025, cùng với những bất ổn từ thuế quan và Trung Quốc, cặp tỷ giá USD/VND có khả năng duy trì xu hướng tăng. Theo dự báo mới nhất của UOB, giá USD vào quý 1/2025 là 25.600 đồng, quý 2 lên 25.800 đồng, quý 3 là 26.000 đồng và quý 4 xuống 25.800 đồng. Tỷ giá USD/VND nhiều khả năng sẽ tiếp tục được neo ở mức cao trong bối cảnh rủi ro toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Còn Công ty CP chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, đồng USD vẫn duy trì sức mạnh đáng kể so với các đồng tiền khác khi chính quyền ông Donald Trump - Tổng thống Mỹ bắt đầu đưa ra các biện pháp áp thuế. Tuy nhiên, mức mất giá của các đồng tiền có sự phân hóa rõ rệt. Tiền đồng mất giá khoảng 1,3% so với đầu năm trên thị trường chính thức, biến động mạnh hơn tỷ giá trên thị trường tự do và các đồng tiền của các quốc gia bị ông Trump đe dọa về thuế quan như đồng CNY, CAD hay MXN. Diễn biến này đi cùng với việc NHNN nâng dần tỷ giá trung tâm từ sau tết, tỷ giá trung tâm đã tăng 0,62% so với đầu năm.

VDSC, nhận định tỷ giá nhìn chung được kiểm soát trong tháng 1 nhưng bắt đầu có áp lực gia tăng từ sau Tết. Áp lực đối với tỷ giá USD/VND sẽ gia tăng dần về cuối quý 1/2025 khi đồng USD vẫn neo giữ sức mạnh và nhu cầu ngoại tệ tăng trong thời gian tới. Nhu cầu trả nợ của tập đoàn tư nhân và Kho bạc Nhà nước tăng trong thời gian tới cùng với việc tăng nhập khẩu nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu có thể khiến áp lực mất giá tiền đồng tăng dần về cuối quý 1/2025.