Giá USD hôm nay 13.11.2024: Ngân hàng tăng vọt vượt mức 25.500 đồng

Sáng 13.11, giá USD trên thị trường thế giới tăng vọt. Chỉ số USD-Index đạt 105,95 điểm, tăng gần 0,5 điểm so với hôm qua và tiếp tục ghi nhận mức cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Thậm chí có thời điểm, chỉ số này đã chạm mức 106,17 - cao nhất kể từ đầu tháng 5. Trong nước, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.288 đồng, tăng 21 đồng so với hôm qua.

Giá USD trong ngân hàng sáng 13.11 tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi lên và bán ra kịch trần theo quy định. Cụ thể, Vietcombank mua USD chuyển khoản 25.182 đồng, bán ra lên 25.502 đồng, tăng 26 đồng so với hôm qua; BIDV cũng tăng 26 đồng sau một ngày, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.160 đồng và bán ra lên 25.502 đồng... Ngược lại trên thị trường tự do, giá USD quay đầu đi xuống. Đầu ngày, giá USD tự do còn mua vào 25.540 đồng và bán ra 25.650 đồng, giảm 70 đồng sau một ngày.

Đồng bạc xanh thế giới tăng mạnh do các nhà đầu tư kỳ vọng mức thuế quan cao hơn dự kiến mà Mỹ sẽ áp lên hàng hóa nhập khẩu sẽ đẩy lạm phát gia tăng, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ít có khả năng cắt giảm lãi suất hơn. Diễn biến của đồng USD thế giới đang gây áp lực lên tỷ giá hối đoái tại Việt Nam. Ngày 11.11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hiện nay diễn biến thị trường quốc tế rất phức tạp. Fed và các ngân hàng trung ương đang trong chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ, tuy nhiên USD biến động phức tạp, có thời gian từng giảm rất mạnh, nhưng trong quý 3/2024 lại tăng lên. Thị trường ngoại hối Việt Nam còn bị tình trạng tác động từ yếu tố tâm lý và kỳ vọng là rất lớn. Thống đốc khẳng định, cơ quan này sẽ bán ngoại tệ khi thị trường biến động quá lớn.