Giá USD hôm nay 15.11.2023: 'Đô' tự do giảm mạnh 70 đồng

Sáng 15.11, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố 24.016 đồng, giảm 4 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng cũng đi xuống như Eximbank giảm 30 đồng ở chiều mua vào, xuống còn 24.120 đồng và giảm 20 đồng ở chiều bán ra, xuống 24.520 đồng...

Tại các điểm thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM, giá USD tự do được mua vào 24.540 đồng và bán ra xuống 24.640 đồng, giảm 80 đồng so với hôm qua.

Giá USD sáng 15.11 trong nước lẫn quốc tế đồng loạt lao dốc NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới sáng đầu ngày giảm mạnh. Chỉ số USD-Index xuống còn 104,17 điểm, giảm 1,5 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đi xuống khi lạm phát của Mỹ thấp hơn dự báo.

Cụ thể, ngày 14.11, Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 3,2% so với cùng kỳ và đi ngang so với tháng trước. Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo CPI tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, CPI lõi tăng 0,2% so với tháng trước và 4% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo 0,3% và 4,1% của các chuyên gia. Lạm phát thấp hơn dự kiến mang lại hy vọng cho thị trường rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể kết thúc chiến dịch thắt chặt tiền tệ của mình.

Fed đã giữ nguyên lãi suất trong thời gian gần đây và đang theo dõi sát sao dữ liệu kinh tế để đưa ra động thái kế tiếp. Dù vậy, bất chấp sự hạ nhiệt của lạm phát, các quan chức của Fed đều cho rằng vẫn cần tăng lãi suất nữa để đưa chỉ số này về mục tiêu 2%. Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee ngày 14.11 cho biết lạm phát năm nay đã giảm với tốc độ kỷ lục, nhưng vẫn cần đạt nhiều tiến bộ hơn nữa.

Sau báo cáo lạm phát, công cụ FedWatch của CME Group cho thấy các nhà đầu tư dự báo gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 12 sắp tới. Trước đó một ngày, xác suất dự báo về việc Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản là gần 15%.