Giá USD hôm nay 15.2.2023: Đô la tự do thấp hơn ngân hàng

Sáng 15.2, giá USD tại ngân hàng Eximbank giảm 10 đồng ở chiều mua vào, xuống 23.430 đồng/USD nhưng tăng 10 đồng ở chiều bán ra, lên 23.760 đồng; Vietcombank cộng thêm 5 đồng, lên mức mua vào 23.405 đồng/USD và bán ra 23.775 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do duy trì ở mức mua vào 23.600 đồng/USD nhưng tăng thêm 30 đồng so với ngày đầu tuần, lên giá bán ra 23.700 đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán USD tự do cũng được kéo lên cao hơn 100 đồng. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ vẫn có giá bán thấp hơn ngân hàng.

Giá USD sáng 15.2 tại các ngân hàng vẫn cao hơn thị trường tự do ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá USD quốc tế đi ngang khi chỉ số USD-Index đạt 103,19 điểm, không thay đổi so với hôm qua. Cục Thống kê Lao động Mỹ ngày 14.2 công bố báo cáo lạm phát với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,5% so với tháng 12.2022 và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao hơn một chút so với dự báo của các chuyên gia kinh tế theo khảo sát của Dow Jones trước đó với mức tăng lần lượt là 0,4% hàng tháng và 6,2%.

Yếu tố lớn nhất dẫn đến giá cả tăng trong tháng trước là nhà ở. Giá cả thực phẩm, xăng và khí đốt cũng góp phần vào lạm phát của Mỹ. Chỉ số giá thực phẩm đã tăng 0,5% so với tháng trước, trong khi chỉ số giá nhiên liệu đi lên 2%.

Lạm phát lõi (tốc độ tăng giá cả không tính đến ảnh hưởng của nhiên liệu và thực phẩm) của Mỹ cũng cao hơn dự kiến, ở mức 5,6% so với kỳ vọng là 5,5% của các nhà kinh tế. So với tháng liền trước, lạm phát lõi đạt 0,4%.

Điều tích cực là tốc độ tăng giá cả hàng năm trong tháng đầu năm nay đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 10.2021. Tuy vậy, dữ liệu tháng 1 cho thấy lạm phát vẫn còn cách xa mục tiêu 2% mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) muốn hướng đến.

Sau báo cáo dữ liệu CPI, Chủ tịch Fed khu vực Richmond và Chủ tịch Fed khu vực Dallasm đều cho biết ngân hàng trung ương cần phải tập trung đưa lạm phát xuống mức mục tiêu 2%.

Như vậy, cuộc chiến chống lạm phát của Fed vẫn còn khá dài và cơ quan này được dự báo sẽ nâng lãi suất ít nhất 2 lần nữa lên phạm vi 5 - 5.25% trong năm nay.