Giá USD hôm nay 17.11.2024: Tăng 60 đồng trong tuần

Giá USD duy trì đà tăng trong tuần này. Cụ thể, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 25.190 đồng, bán ra 25.512 đồng, tăng 60 đồng ở chiều mua và tăng 42 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tương tự, ngân hàng Eximbank cũng tăng 60 đồng ở chiều mua vào, lên 25.200 đồng và tăng 42 đồng ở chiều bán ra, lên 25.512 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng tăng 50 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào 25.670 đồng và bán ra 25.770 đồng.

Giá USD ghi nhận một tuần tăng 60 đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá euro sụt giảm trong tuần. Chẳng hạn, Vietcombank mua euro chuyển khoản ở mức 26.334 đồng, bán ra 27.500 đồng, giảm 498 - 520 đồng sau một tuần. Tương tự, đồng yen Nhật cũng đi xuống khi Vietcombank mua vào với giá 158,32 đồng, bán ra 165,85 đồng, giảm 2,94 - 3,08 đồng…

Giá USD thế giới tăng vọt trong tuần. Chỉ số USD-Index đạt 106,62 điểm, tăng gần 2 điểm so với cuối tuần trước. Theo Bloomberg, chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump đã nhanh chóng đẩy giá cổ phiếu Mỹ, đồng bạc xanh và bitcoin lên mức kỷ lục. Chương trình nghị sự của ông Trump, với các chính sách cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng thuế nhập khẩu, bãi bỏ quy định và hỗ trợ tiền mã hóa đã giúp các tài sản trên bứt phá. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các chính sách của Tổng thống Mỹ tiếp theo có thể đẩy lạm phát lên cao, từ đó khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng với tốc độ chậm hơn, gây áp lực lên tài sản rủi ro như cổ phiếu hay bitcoin.

Hôm 14.11, Chủ tịch Fed - Jerome Powell - lưu ý rằng nền kinh tế không phát đi bất kỳ tín hiệu nào cho thấy cơ quan này cần phải vội vàng hạ lãi suất. Thông điệp này khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng vào việc Fed tiếp tục giảm lãi suất tại kỳ họp tháng 12 tới. Điều này càng thúc đẩy đồng bạc xanh đi lên.