Giá USD hôm nay 22.9.2024: Trong nước tăng trở lại

Sau nhiều tuần đi xuống, giá USD trong các ngân hàng ghi nhận tăng trở lại trong tuần này. Chẳng hạn, Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản ở mức 24.400 đồng và bán ra 24.740 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, ngân hàng Eximbank mua USD với giá 24.430 đồng và bán ra 24.780 đồng, tăng 80 đồng… Giá USD tự do cũng đi lên khi mua vào 24.950 đồng và bán ra 25.050 đồng, tăng 20 đồng so với cuối tuần trước.



Giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng trở lại trong tuần này ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá euro cũng theo chiều hướng đi lên. Cụ thể, Vietcombank mua euro chuyển khoản ở mức 26.982 đồng và bán ra 28.178 đồng, tăng 188 - 196 đồng sau một tuần. Ngược lại, đồng yen Nhật giảm mạnh khi Vietcombank mua vào với giá 165,11 đồng và bán ra 174,72 đồng, giảm hơn 4 đồng so với cuối tuần trước…

Giá USD thế giới vẫn trên đà đi xuống trong tuần. Chỉ số USD-Index xuống còn 100,42 điểm, giảm 0,7 điểm so với cuối tuần trước. Theo ông Joseph Trevisani, chuyên gia cấp cao tại FXStreet, cho biết việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 0,5% dù khá bất ngờ nhưng thực sự không gây thêm ảnh hưởng cho đồng bạc xanh. Fed cũng dự báo sẽ hạ lãi suất thêm 0,5% trong năm nay và 1% trong năm 2025.

Trong khi đó, Bloomberg nhận định, các đồng tiền châu Á đã vọt lên mức mạnh nhất trong hơn một năm trong tuần này sau khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất và phát tín hiệu sẽ tiếp tục hành động trong năm nay. Ngoài việc USD suy yếu, triển vọng kinh tế của châu Á cũng đang tạo thêm động lực cho các đồng tiền trong khu vực. Dữ liệu sản xuất tháng 8 tại Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan, Đài Loan, Ấn Độ, Trung Quốc hay Việt Nam cũng cho thấy sự mở rộng. Việc đồng nội tệ mạnh lên có thể tạo thêm dư địa cho các ngân hàng trung ương giảm lãi suất mà không ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái…