Giá USD hôm nay 18.5.2025: Đồng loạt sụt giảm cùng euro, yen Nhật

Giá USD tại các ngân hàng tiếp tục đi xuống trong tuần. Chẳng hạn, ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 25.750 đồng, bán ra 26.110 đồng, giảm 30 đồng sau một tuần; ACB cũng giảm 40 đồng ở chiều mua, xuống 25.750 đồng và giảm 30 đồng ở chiều bán ra, còn 26.140 đồng… Tương tự, giá USD tự do giảm 70 đồng sau một tuần, xuống còn mua vào 26.330 đồng, bán ra 26.430 đồng.

Giá euro tại các ngân hàng cũng tiếp tục giảm như Vietcombank mua chuyển khoản 28.583 đồng, bán ra 29.848 đồng, thấp hơn từ 159 - 165 đồng so với cuối tuần trước. Cùng xu hướng, đồng yen Nhật cũng giảm nhẹ 0,3 đồng như ngân hàng Vietcombank mua vào 174,35 đồng, bán ra 183,3 đồng…

Giá USD và euro đồng loạt lao dốc trong tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá USD thế giới tiếp tục ghi nhận đà tăng. Chỉ số USD-Index đứng ở mức 100,98 điểm, tăng 0,5 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh trong tuần được hỗ trợ đi lên khi vàng lao dốc. Dù vậy, đồng USD vẫn đang ở mức thấp. Theo Nikkie Asia, tỷ trọng đồng USD trong dự trữ ngoại hối toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất vào cuối năm 2024, khi các quốc gia ngày càng đa dạng hóa tài sản nắm giữ nhằm giảm sự phụ thuộc vào một đồng tiền duy nhất.

Thay vào đó, vàng đang nổi lên như một kênh đầu tư thay thế an toàn. Nga hiện nắm giữ khoảng 2.300 tấn vàng, chiếm 32% dự trữ ngoại hối của nước này, gấp đôi so với cách đây 10 năm. Theo ông Keiichi Iguchi, chiến lược gia cấp cao tại Resona Holdings, thị trường vẫn có lo ngại sâu sắc rằng vị thế của đồng USD như một đồng tiền chủ chốt có thể bị lung lay. Ngoài ra, nhiều quốc gia châu Á cũng tăng cường tích trữ đồng yen Nhật -.đồng tiền từng bị xem nhẹ do lãi suất thấp. Đồng quan điểm, ông Daisuke Karakama, chuyên gia kinh tế thị trường tại Ngân hàng Mizuho nhận định: Xu hướng giảm tỷ trọng USD không chỉ do lo ngại về chính sách của Mỹ, mà còn là sự dịch chuyển sang hệ thống tài chính đa tiền tệ, trong đó đồng euro và yên đóng vai trò ngày càng lớn.