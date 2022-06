Giá USD hôm nay 21.6.2022: Hạ nhiệt khi tâm lý đầu tư rủi ro tăng

Sáng 21.6, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.087 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Ngân hàng Vietcombank tiếp tục giữ nguyên giá mua vào là 23.070 đồng/USD và bán ra 23.380 đồng/USD. Trong khi đó, Eximbank tăng 10 đồng ở chiều mua vào, lên 23.120 đồng/USD và giữ nguyên giá bán ra 23.330 đồng/USD... Trên thị trường tự do, giá USD tăng 10 đồng ở chiều mua vào, lên 23.910 đồng/USD nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.970 đồng/USD. Hiện giá USD tự do đang cao hơn khoảng 590 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tiếp tục tăng khi đứng ở mức 104,29 điểm, giảm 0,37 điểm so với hôm qua. Đồng USD giảm nhẹ trong phiên đầu tuần do không nhận được nhiều hỗ trợ từ cuộc thảo luận về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng trở lại 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tiếp theo. Trước đó, đà tăng lãi suất từ Fed đã thúc đẩy giá USD và nhiều chuyên gia nhận định đây vẫn chưa phải là mức đỉnh của đồng bạc xanh.

Chuyên gia của Morgan Stanley cho hay, giới phân tích kỳ vọng USD sẽ tiếp tục tăng mạnh. Bởi nhiều nhà đầu tư không có nhiều kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu. Giới phân tích dự báo lạm phát lõi sẽ đạt đỉnh 4,3% trong năm nay và giảm xuống dưới 3% trong năm tới.





Trong khi đó, đồng euro đã tăng trở lại khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mất sự ủng hộ đa số trong quốc hội tại các cuộc bầu cử quốc gia. Điều này gây nghi ngờ về khả năng mở rộng chương trình nghị sự ủng hộ doanh nghiệp của ông...

Tâm lý nhà đầu tư dần ổn định hơn giúp thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục dù vẫn ở mức nhẹ. Đóng cửa phiên 20.6 (rạng sáng 21.6 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 0,22% lên 3.674,84 điểm; chỉ số Nasdaq cộng thêm 1,43% lên 10.798,35 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones giảm 0,13% còn 29.888,78 điểm.