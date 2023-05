Giá USD hôm nay 2.5.2023: Đô la tự do duy trì giá bán 23.460 đồng

Sáng 2.5, trong khi các ngân hàng vẫn nghỉ lễ thì một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM giảm nhẹ giá USD ở chiều mua vào, xuống còn 23.360 đồng/USD nhưng giữ nguyên giá bán ra là 23.460 đồng. Điều này đưa chênh lệch giá mua bán USD tự do tăng lên 100 đồng.

Giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế tăng trở lại khi chỉ số USD-Index đạt 102,05 điểm, cộng thêm 0,29 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đi lên nhờ dữ liệu kinh tế của Mỹ mạnh hơn dự báo. Đặc biệt, USD tăng cao so với yen Nhật. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết sẽ duy trì lãi suất cực thấp như mong đợi và nhất trí quyết định không thay đổi chính sách, khiến đồng tiền nước này giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần so với đồng bạc xanh. Hiện 1 USD quy đổi được 0,0073 yen.

Hôm qua, thị trường tài chính Mỹ lại chao đảo khi First Republic Bank bị cơ quan quản lý tài chính California tiếp quản. Như vậy, đây đã là ngân hàng thứ 3 của Mỹ sụp đổ kể từ tháng 3 năm nay và là vụ sụp đổ ngân hàng lớn thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ, sau Washington Mutual trong năm 2008. Quy mô của ngân hàng này lớn hơn đôi chút so với Silicon Valley Bank (SVB) - ngân hàng đã phá sản trong tháng 3 vừa qua. First Republic Bank có hơn 220 tỉ USD tài sản và là ngân hàng lớn thứ 14 của nước Mỹ tính đến cuối năm 2022.

Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) và giới chức California cho biết đã đóng cửa ngân hàng First Republic và bán toàn bộ 93,5 tỉ USD tiền gửi và phần lớn tài sản cho JPMorgan. FDIC và JPMorgan sẽ cùng chia sẻ khoản lỗ và khả năng thu hồi khoản cho vay ở First Republic. FDIC ước tính quỹ bảo hiểm của họ sẽ thiệt hại khoảng 13 tỉ USD từ thương vụ này.

Theo thỏa thuận, tất cả những người gửi tiền, bao gồm cả những người gửi vượt mức giới hạn bảo hiểm 250,000 đô la, sẽ được phép tiếp cận tiền của họ khi 84 chi nhánh của First Republic mở cửa hoạt động trở lại từ sáng 1.5, với tư cách là chi nhánh của JPMorgan Chase. Tất cả những người gửi tiền tại First Republic Bank sẽ trở thành khách hàng của JPMorgan Chase...

Jonathan Petersen, chuyên gia kinh tế thị trường cấp cao tại Capital Econom dự đoán trong một báo cáo nghiên cứu rằng, đồng USD sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn khi bức tranh tăng trưởng toàn cầu bắt đầu xấu đi đáng kể trong những tháng tới.