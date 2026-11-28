Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 20 đồng, Vietcombank mua vào 25.620 - 25.650 đồng, bán ra 26.030 đồng. ACB tăng 10 đồng mỗi USD, mua vào lên 25.630 - 25.660 đồng, bán ra 26.020 đồng… Trong tuần qua, giá đồng bạc xanh ghi nhận tăng 80 đồng, nâng tổng mức tăng trong 3 tuần qua lên 330 đồng.

Các ngoại tệ khác tăng trở lại sau mức giảm nhẹ trước đó. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 60 đồng, mua vào lên 27.633 - 27.912 đồng, bán ra 29.090 đồng; bảng Anh tăng 90 đồng, mua vào 33.018 - 33.352 đồng, bán ra 34.421đồng; đô la Úc tăng 80 đồng, mua vào 16.761 - 16.930 đồng, bán ra 17.473 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD vào cuối tuần ẢNH: ĐỘC LẬP

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,37 điểm, lên 104,04 điểm. Đồng USD đã được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh. Tuy nhiên, đồng tiền này cũng nhạy cảm với các dòng vốn đổ vào lĩnh vực AI, khiến việc phân tích và đánh giá diễn biến thị trường đôi khi trở nên khó khăn.

Số liệu công bố ngày thứ sáu cho thấy, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ tăng mạnh trong tháng 10, khi làn sóng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ AI đẩy kim ngạch nhập khẩu lên mức cao kỷ lục. Diễn biến này có thể khiến hoạt động thương mại tiếp tục trở thành yếu tố kéo giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 4.

Giá USD tăng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn duy trì ở mức cao và lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn, giới giao dịch đang đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Đây cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ đồng USD. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên tới 99%, trong khi khả năng tiếp tục tăng thêm một lần nữa vào tháng 1.2027 là 64%.