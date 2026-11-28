Giá USD tăng nhanh trở lại

Ngày 27.11, các ngân hàng (NH) giảm giá USD 10 - 30 đồng, Vietcombank mua vào với giá 25.600 - 25.630 đồng, bán ra 26.010 đồng; ACB mua vào lên 25.620 - 25.650 đồng, bán ra 26.010 đồng… Dù vậy, giá USD trong NH vẫn ghi nhận mức tăng 320 đồng trong 2 tuần trở lại đây, tương đương khoảng 1,5%. Có thể thấy, tỷ giá đã có sự đảo chiều ngoạn mục sau khi giảm xuống mức thấp nhất năm trước đó. Lý do đến từ việc NH Nhà nước (NHNN) thực hiện mua USD giao ngay vào thứ hai và thứ tư hằng tuần kể từ ngày 11.11, ở mức 25.500 đồng/USD đối với các NH có trạng thái ngoại tệ dương. Ngay khi có thông tin này, giá USD của các NH từ mức thấp 25.290 đồng đã nhanh chóng bật tăng trở lại và vượt giá mua từ nhà điều hành 25.500 đồng/USD.

Công ty CP chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận xét: Mức giá sàn 25.500 đồng/USD mà NHNN đưa ra đã chặn đà giảm của đô la Mỹ trong bối cảnh dòng ngoại tệ vào hệ thống tín dụng đang khá tốt nhờ giải ngân vốn FDI và cán cân thương mại xuất siêu trở lại.

Giá USD tại ngân hàng tăng nhanh trong hơn 2 tuần qua ẢNH: ĐỘC LẬP

Số liệu cho thấy tính đến cuối quý 3, 11 NH niêm yết có trạng thái USD nội bảng dương với tổng giá trị 39.605 tỉ đồng, tương đương khoảng 1,55 tỉ USD quy đổi theo giá 25.500 đồng/USD. Việc mua theo lịch cố định hai phiên mỗi tuần giúp NHNN tích lũy dần từ dòng tiền thặng dư của xuất khẩu, vốn FDI và kiều hối. Ngoài ra, mua ngoại tệ giao ngay giúp bổ sung thanh khoản tiền đồng (VND) dài hạn, từng bước hạ nhiệt mặt bằng lãi suất. Mỗi 1 tỉ USD NHNN mua vào sẽ tạo ra 25.500 tỉ đồng tiền cơ sở. Khác với thị trường mở và hoán đổi, lượng tiền đồng này không phải hoàn trả khi đáo hạn mà được giữ lại trong hệ thống, qua đó hỗ trợ thanh khoản và mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất cho vay và huy động mà NHNN đã đặt ra.

Trước đó, NHNN đã thông báo phương án hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày với các NH với khối lượng tối đa 2 tỉ USD. Theo VDSC, hoán đổi ngoại tệ đã diễn ra thành công với khối lượng đặt thầu của các NH thương mại khoảng 2,4 tỉ USD, vượt mức tối đa NHNN đặt ra. Với khối lượng 2 tỉ USD, lượng tiền đồng ra thị trường khoảng 48.800 tỉ đồng, tương đương khoảng 40% lượng thị trường mở (OMO) đang lưu hành tại cùng thời điểm.

Việc NHNN thực hiện nghiệp vụ ngoại tệ để cung ứng thanh khoản cho hệ thống NH trong tháng 11 có 2 nguyên nhân chính. Đó là nguồn cung USD đang dồi dào hơn và nhu cầu vốn VND kỳ hạn dài vẫn ở mức cao, đặc biệt khi hệ thống NH chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm nhu cầu vốn cuối năm, trong khi OMO không còn là kênh phù hợp để cung ứng loại vốn này. Nguồn cung USD đang dồi dào hơn khi tháng 10 xuất siêu 7,31 tỉ USD, cao hơn nhiều so với 1,27 tỉ USD của tháng 9. Bên cạnh đó, vốn FDI giải ngân 10 tháng đạt 24,08 tỉ USD, tăng 13,1% và cao nhất trong 5 năm. Trong bối cảnh này, NHNN có điều kiện thuận lợi để hấp thụ lượng USD thặng dư, vừa bổ sung dự trữ mà vẫn giữ tỷ giá ổn định, vừa hỗ trợ mục tiêu giảm lãi suất thông qua cung ứng thanh khoản VND.

Áp lực chi phí huy động vốn tăng

Cùng với tỷ giá, áp lực lãi suất huy động của các NH cũng ở mức cao. Mặc dù công bố giảm lãi suất tiết kiệm nhưng thực tế mức lãi suất 9%/năm vẫn xuất hiện ở một số NH như PVcombank, MBV, Cake by VPBank… Đối với NH có vốn nhà nước, lãi suất tiết kiệm phổ biến ở mức trên 7%/năm. Ngoài ra, một số NH cũng phát hành giấy tờ có giá với lãi suất cao. Tương tự, lãi suất bình quân tiền đồng trên thị trường liên NH những ngày qua đã giảm nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Lãi suất bình quân tiền đồng ngày 26.11 tăng từ 0,1 - 1,2%/năm so với trước đó. Lãi suất qua đêm ở mức 6,1%/năm, 1 tuần là 6,2%/năm, 2 tuần 5,5%/năm, 1 tháng 5,6%/năm, 3 tháng 7,9%/năm, 6 tháng 7,85%/năm, 9 tháng là 7,9%/năm.

Nhu cầu vốn tăng theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh, cùng áp lực lạm phát, tỷ giá và diễn biến lãi suất quốc tế sẽ tiếp tục chi phối khả năng điều chỉnh lãi suất của các NH. Ông Nguyễn Quang Huy,

Khoa Tài chính - ngân hàng, Trường ĐH Nguyễn Trãi

Thống kê từ Công ty CP chứng khoán SSI, huy động vốn của 27 NH niêm yết trong quý 3 tăng 5% so với quý trước, vượt mức tăng trưởng tín dụng 3,2% trong quý. Đây là quý thứ 2 tốc độ huy động vốn của NH tăng nhanh hơn cho vay. Thế nhưng tính từ đầu năm đến nay, tiền gửi khách hàng tăng 10,7%, vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức 12,6%. Các NH tiếp tục tăng trưởng những giấy tờ có giá, với số dư tăng mạnh 12,4% trong quý và 31,2% lũy kế từ đầu năm. Nhóm NH có quy mô lớn cũng đang tập trung huy động vốn qua kênh giấy tờ có giá với quy mô phát hành cuối quý 3 tăng 20,5% so với quý trước, đóng góp hơn 83% mức tăng toàn ngành. Trong bối cảnh cạnh tranh huy động gia tăng, phát hành giấy tờ có giá giúp NH bổ sung nguồn vốn với mức lãi suất cạnh tranh hơn tiền gửi tiết kiệm truyền thống (vốn bị áp trần tối đa 4,75%/năm kỳ hạn dưới 6 tháng). Ngoài ra, huy động vốn quốc tế cũng diễn ra sôi động trong quý 3 và đầu quý 4/2026, với các thương vụ vay vốn quy mô lớn.

SSI nhận xét: Cơ cấu nguồn vốn dịch chuyển theo hướng gia tăng chi phí vốn khi tiền gửi không kỳ hạn tăng thấp hơn tiền gửi có kỳ hạn. Lãi suất tăng cao đã giúp tiền gửi tiết kiệm trở thành kênh đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư, đặc biệt khi các kênh khác như chứng khoán, bất động sản, tài sản số diễn biến kém khả quan trong 9 tháng năm 2026. Dù vậy đơn vị này khuyến nghị, việc gia tăng huy động có kỳ hạn với lãi suất cao có thể tiếp tục gây áp lực lên chi phí vốn trong thời gian tới, mặc dù lãi suất huy động đã bắt đầu điều chỉnh giảm kể từ cuối quý 3. "Thanh khoản cải thiện, mặt bằng lãi suất dần ổn định nhưng khó giảm mạnh trên diện rộng. Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng các biện pháp điều hành của NHNN sẽ góp phần ổn định thanh khoản, từ đó giảm áp lực lên lãi suất, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm. Tuy vậy, nhu cầu vốn của nền kinh tế ở mức cao trong bối cảnh hiện nay, trong khi hệ thống NH vẫn là kênh cung ứng vốn chủ đạo khi các kênh huy động vốn dài hạn khác chưa thực sự phát huy vai trò, vẫn là những yếu tố then chốt khiến lãi suất khó có thể giảm mạnh", báo cáo của SSI khẳng định.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc đầu tư Công ty chứng khoán An Bình, cho rằng huy động vốn cải thiện hơn trong những tháng gần đây đã tạo thuận lợi hơn cho NH có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn cuối năm. Tuy nhiên, nguồn tiền gửi chủ yếu có kỳ hạn ngắn trong khi nhu cầu vay trung dài hạn lớn vẫn đặt ra áp lực duy trì nguồn vốn ổn định. Nhu cầu vốn sẽ còn tiếp tục tăng theo mùa giải ngân và Tết Nguyên đán. Diễn biến thị trường thế giới có nhiều yếu tố thuận lợi cho VN trong trường hợp USD suy yếu và giá năng lượng tiếp tục giảm, áp lực tỷ giá và lạm phát nhập khẩu sẽ dịu bớt, tạo thêm dư địa cho NHNN hỗ trợ thanh khoản và giảm mặt bằng lãi suất. Quý 4 là mùa cao điểm của nguồn cung ngoại tệ (xuất khẩu, kiều hối cuối năm) là thời điểm tốt nhất để NHNN tích lũy lại dự trữ ngoại hối.