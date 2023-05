Giá USD hôm nay 31.5.2023: Đô la tự do quay đầu giảm mạnh

Sáng 31.5, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên như hôm qua ở mức 23.714 đồng. Giá USD tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước được mua vào 23.400 đồng và bán ra 24.849 đồng, tăng thêm 3 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua. Mức giá USD của nhà nước cũng cao hơn so với các ngân hàng thương mại. Cụ thể, Eximbank mua vào 23.260 đồng, bán ra 23.640 đồng, tăng 20 đồng so với hôm qua. Riêng Vietcombank không thay đổi khi vẫn mua vào 23.280 đồng và bán ra 23.650 đồng...

Trong khi đó, giá USD tự do giảm mạnh 20 đồng ở chiều mua vào, xuống còn 23.420 đồng và giảm 40 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 23.500 đồng.

Giá USD tự do sáng 31.5 giảm mạnh NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index xuống 104,04 điểm, giảm 0,14 điểm so với hôm qua. Theo Reuters, đồng bạc xanh hạ nhiệt nhưng cũng không cách quá xa mức đỉnh cao của 2 tháng qua sau khi một số nhà lập pháp cứng rắn của đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ phản đối thỏa thuận nâng mức trần nợ của Mỹ.

Trong khi đó, dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn kỳ vọng của thị trường vào tuần trước đã làm tăng dự báo về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất nhiều hơn. Tỷ lệ dự báo về xác suất tăng lãi suất đã gia tăng trong những ngày gần đây sau một loạt tuyên bố từ các nhà lãnh đạo Fed.

Ngoài ra, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm 0,4% xuống 7,0907 so với USD - là mức yếu nhất kể từ đầu tháng 12.2022 sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đang đặt vào tình trạng căng thẳng khi Bắc Kinh từ chối lời mời gặp mặt giữa Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước. Đây là những thông tin khiến đồng bạc xanh vẫn xoay quanh mức cao.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ được dự kiến công bố vào ngày 2.6. Từ đó họ sẽ có thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ...