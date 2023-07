Giá USD hôm nay 4.7.2023: Tăng vọt trong các ngân hàng

Sáng 4.7, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giữa VND với USD là 23.804 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại bật tăng mạnh như Eximbank tăng 120 đồng, đưa giá mua lên 23.470 đồng và bán ra lên 23.860 đồng; Vietcombank cũng cộng thêm 120 đồng khi mua vào 23.500 đồng và bán ra 23.870 đồng...

Ngược lại, USD tự do giữ nguyên giá mua vào 23.620 đồng và giảm 20 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 23.700 đồng. Điều này đưa giá USD tự do giảm mạnh 160 đồng so với các ngân hàng.

Giá USD quốc tế hầu như không thay đổi khi chỉ số USD-Index vẫn duy trì ở mức 102,96 điểm như hôm qua.

Giá USD sáng 4.7 trong các ngân hàng tăng mạnh NGỌC THẮNG

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 30.6 đánh giá thị trường lao động nước này vẫn mạnh, trong khi lạm phát giảm, dù kinh tế phần nào hạ nhiệt. Bà cho rằng, tình hình tài chính của các gia đình và doanh nghiệp tốt sẽ là động lực của nền kinh tế cùng với hoạt động xây dựng nhà máy được đẩy mạnh. Kinh tế Mỹ đã không rơi vào suy thoái trong năm nay như dự báo, nhờ sức bật tốt. Bà tin tưởng có thể tiếp tục kiểm soát lạm phát, trong khi duy trì thị trường việc làm mạnh và có dấu hiệu cho thấy điều này đang diễn ra.

Trong khi đó, khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng tại nước này tăng lên 64,4 trong tháng 6, so với mức 59,2 trong tháng 5 và vượt mức 50 vào tháng 6.2022. Lòng tin của người tiêu dùng gia tăng nhờ lạm phát giảm cũng như thỏa thuận về trần nợ. Tuy nhiên, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn dự tính sẽ có 2 đợt tăng lãi suất trong năm nay để tiếp tục kiềm chế lạm phát.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp Fed sẽ được công bố vào ngày mai (5.7). Ngoài ra, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp dự kiến công bố vào cuối tuần sẽ mang thêm thông tin về sức khỏe của thị trường lao động và có ảnh hưởng rất lớn đến chính sách tiền tệ của Mỹ...