Giá USD hôm nay 5.2.2023: Duy trì ở mức dưới 24.000 đồng

Giá USD hôm nay (5.2) ghi nhận một tuần ít biến động trong hệ thống ngân hàng. Chẳng hạn ngân hàng Eximbank mua vào ở mức 23.300 đồng/USD và bán ra 23.580 đồng/USD, tăng 10 đồng sau một tuần; ngược lại Vietcombank mua vào với giá 23.250 đồng/USD và bán ra 23.620 đồng/USD, giảm 10 đồng…

Trong khi đó, giá euro biến động trái chiều trong tuần qua. Tại Eximbank, giá euro giảm 250 đồng, mua vào còn 25.190 đồng/euro và bán ra 25.833 đồng/euro. Giá euro tự do cũng giảm từ 120 - 160 đồng khi còn mua vào 25.265 đồng/euro và bán ra 25.405 đồng/euro.

Giá USD biến động nhẹ trong tuần và vẫn ở mức thấp NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế tăng trở lại sau đà giảm sâu khi chỉ số USD-Index đạt 101,84 điểm. So với cuối tuần trước chỉ số USD-Index đã tăng thêm gần 1 điểm. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,13% xuống còn quy đổi 1,0800 USD; tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,00% còn quy đổi 1,2047 USD...

Theo Investing, đồng bạc xanh đã giao dịch ở mức thấp nhất trong 10 tháng so với euro nhưng sau đó đã tăng trở lại sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm như dự kiến, một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Đồng bạc xanh trước đó đã hồi phục sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - ông Jerome Powell - nói trong một cuộc họp báo rằng quá trình giảm lạm phát đã bắt đầu mặc dù ông cũng báo hiệu lãi suất sẽ tiếp tục tăng và việc cắt giảm lãi suất sẽ chưa xảy ra.

Trong cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2023 diễn ra trong hai ngày 31.1 và 1.2, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed đã thống nhất nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm % lên khoảng mục tiêu 4,5 - 4,75%. Đây là lần nâng lãi suất thứ 8 liên tiếp của Fed trong cuộc chiến chống lạm phát bắt đầu từ tháng 3/2022.

Bên cạnh việc nâng lãi suất quỹ liên bang, FOMC còn thông báo sẽ tiếp tục chương trình bán bớt trái phiếu Kho bạc, trái phiếu của các tổ chức chính phủ và trái phiếu được đảm bảo bằng nợ thế chấp (MBS). Điều đó đã giúp đồng USD liên tục đi lên trong năm vừa qua và động lực này vẫn đang còn hỗ trợ đồng bạc xanh.