Giá USD hôm nay 7.4.2026: Đô tự do lao dốc

An Yến
07/04/2026 08:47 GMT+7

Giá USD trong các ngân hàng tăng nhẹ trong khi thế giới đi ngang.

Sáng 7.4, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.108 đồng, tăng 2 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD đồng loạt tăng lên tương ứng. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tăng 2 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.143 đồng, bán ra 26.363 đồng; Ngân hàng BIDV cũng tăng 2 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 26.143 đồng và bán ra 26.363 đồng…

Ngược chiều trong ngân hàng, giá USD tự do được mua vào xuống 26.900 đồng và bán ra 27.100 VND/USD, giảm 200 đồng so với hôm qua. Ước tính trong tuần đầu tháng 4, giá USD tự do đã giảm mạnh khoảng 700 - 800 đồng, tương đương mức giảm hơn 2,5%.

Giá USD sáng 7.4 trong ngân hàng tăng nhẹ

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới không thay đổi nhiều khi chỉ số USD-Index đi ngang ở mức 100,03 điểm, giảm không đáng kể so với hôm qua. Đồng bạc xanh giao dịch ít biến động do tâm lý né tránh rủi ro sau những bình luận của Tổng thống Mỹ về Iran và dữ liệu việc làm công bố cuối tuần trước. Tổng thống Donald Trump cho biết, Washington có thể tăng cường hành động quân sự trong những tuần tới và trong một bài đăng riêng vào cuối thứ năm vừa qua, ông đã cảnh báo rằng lực lượng Mỹ có thể nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như cầu và nhà máy điện.

Hỗ trợ USD đi lên thời gian qua vẫn đến từ sức mạnh tương đối của kinh tế Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 3 công bố cuối tuần qua cho thấy Mỹ tạo thêm 178.000 việc làm mới, đảo chiều tích cực so với mức giảm 133.000 việc làm của tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 4,3%, phản ánh thị trường lao động vẫn ổn định. Những dữ liệu này thường có xu hướng hỗ trợ USD. Tâm điểm trong tuần này sẽ là báo cáo CPI tháng 3 của Mỹ. Nếu lạm phát tăng mạnh hơn dự báo thì kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) neo giữ lãi suất ở mức cao cũng tác động tích cực với đồng bạc xanh...

Giá USD hôm nay 6.4.2026: Quay đầu giảm cùng euro, yen Nhật

Giá USD và nhiều ngoại tệ khác trong ngân hàng quay đầu giảm dù thế giới vẫn đi lên.

