Giá vàng bật tăng, chênh thế giới hơn 13 triệu/lượng

15 giờ 30 hôm nay 11.11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 137 - 140 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, song giảm 900.000 đồng/lượng so với chốt ngày 10.11.

So với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng ghi nhận ngày 29.1, đến nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 51,3 triệu đồng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ 29.1 - 11.11 ĐỒ HỌA: ĐAN THANH (SỬ DỤNG AI)

Hiện, Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở 136,7 - 139,7 triệu đồng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào và bán ra ở 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 13,6 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý; DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh giá vàng thế giới quy đổi như sau: 13,3 triệu đồng/lượng và 13,1 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay tăng so với chốt ngày 10.11. Từ khi mở cửa thị trường tới 15 giờ 30, giá mỗi kg bạc được bán ra chủ yếu ở vùng 43 - 44 triệu đồng.

Sát 15 giờ 30, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt bán ra mỗi kg bạc ở mức: 44,32 triệu đồng (tăng 1,02 triệu đồng); 44,29 triệu đồng (tăng 800.000 đồng); 44,32 triệu đồng (tăng 693.000 đồng).

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 15 giờ 24 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.057,2 USD/ounce, tăng 25,2 USD (tương đương 0,63%); giá bạc giao ngay là 52,81 USD/ounce, tăng 1,4 USD (tương đương 2,72%) so với đóng cửa phiên trước.