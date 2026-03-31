Giá vàng bật tăng lên 176 triệu/lượng, vẫn chênh thế giới hơn 28 triệu

Chưa đầy 20 phút từ khi mở cửa thị trường hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh tăng giá vàng 2 lần. Giá mua vào mỗi lượng vàng miếng SJC tại nhịp điều chỉnh lúc 8 giờ 47 là 173 triệu đồng và bán ra 176 triệu đồng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 30.3.

Trong 2 ngày đầu tuần, giá vàng đã có 1 nhịp giảm và 4 nhịp tăng liên tiếp, với tổng mức tăng 3,2 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, so với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 14,9 triệu đồng.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới gần đây liên tục neo cao, hiện hơn 28 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng và giá bạc đồng loạt bật tăng ẢNH: TN

Mở cửa thị trường sáng nay, giá bạc cũng lập tức tăng so với chốt ngày 30.3. Lúc 8 giờ 42, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,746 - 2,831 triệu đồng, tăng 82.000 - 84.000 đồng; bạc 1 kg là 73,227 - 75,493 triệu đồng, tăng 2,18 - 2,24 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,742 - 2,827 triệu đồng, tăng 71.000 - 73.000 đồng; bạc 1 kg có giá 73,119 - 75,386 triệu đồng, tăng 1,89 - 1,94 triệu đồng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá bạc 1 lượng và 5 lượng tại thời điểm 8 giờ 44 như sau: 2,763 - 2,858 triệu đồng và 13,815 - 14,29 triệu đồng. So với chốt ngày 30.3, giá bạc lần lượt tăng 82.000 - 84.000 đồng và 410.000 - 420.000 đồng.

Trong tháng này, giá bạc ghi nhận cao nhất ngày 2.3 với mức bán ra gần 99 triệu đồng/kg. So với vùng giá đỉnh trong tháng, hiện giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 23 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 55 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.608,5 USD/ounce, tăng 98,3 USD/ounce, tương đương 2,18%; giá bạc giao ngay ở mức 72,88 USD/ounce, tăng 2,91 USD/ounce, tương đương 4,15% so với giá đóng cửa phiên trước.

Mặc dù giá vàng đã điều chỉnh giảm đáng kể trong 2 tháng qua, song các nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank (Đức) vẫn giữ quan điểm lạc quan đối với kim loại quý này.

Commerzbank vừa nâng dự báo, giá vàng sẽ kết thúc năm nay ở mức khoảng 5.000 USD/ounce, tăng so với dự báo 4.900 USD/ounce hồi tháng 12.2025. Nhà băng này kỳ vọng đà tăng sẽ kéo dài đến năm sau, với giá đạt 5.200 USD/ounce vào cuối năm 2027.