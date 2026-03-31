Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng bật tăng lên 176 triệu/lượng, vẫn chênh thế giới hơn 28 triệu

Đan Thanh
31/03/2026 10:46 GMT+7

Mở cửa thị trường sáng nay 31.3, giá vàng và giá bạc đều bật tăng mạnh so với chốt ngày 30.3.

Chưa đầy 20 phút từ khi mở cửa thị trường hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh tăng giá vàng 2 lần. Giá mua vào mỗi lượng vàng miếng SJC tại nhịp điều chỉnh lúc 8 giờ 47 là 173 triệu đồng và bán ra 176 triệu đồng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 30.3.

Trong 2 ngày đầu tuần, giá vàng đã có 1 nhịp giảm và 4 nhịp tăng liên tiếp, với tổng mức tăng 3,2 triệu đồng/lượng. 

Dù vậy, so với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 14,9 triệu đồng.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới gần đây liên tục neo cao, hiện hơn 28 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng và giá bạc đồng loạt bật tăng

Mở cửa thị trường sáng nay, giá bạc cũng lập tức tăng so với chốt ngày 30.3. Lúc 8 giờ 42, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,746 - 2,831 triệu đồng, tăng 82.000 - 84.000 đồng; bạc 1 kg là 73,227 - 75,493 triệu đồng, tăng 2,18 - 2,24 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,742 - 2,827 triệu đồng, tăng 71.000 - 73.000 đồng; bạc 1 kg có giá 73,119 - 75,386 triệu đồng, tăng 1,89 - 1,94 triệu đồng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá bạc 1 lượng và 5 lượng tại thời điểm 8 giờ 44 như sau: 2,763 - 2,858 triệu đồng và 13,815 - 14,29 triệu đồng. So với chốt ngày 30.3, giá bạc lần lượt tăng 82.000 - 84.000 đồng và 410.000 - 420.000 đồng.

Trong tháng này, giá bạc ghi nhận cao nhất ngày 2.3 với mức bán ra gần 99 triệu đồng/kg. So với vùng giá đỉnh trong tháng, hiện giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 23 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 55 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.608,5 USD/ounce, tăng 98,3 USD/ounce, tương đương 2,18%; giá bạc giao ngay ở mức 72,88 USD/ounce, tăng 2,91 USD/ounce, tương đương 4,15% so với giá đóng cửa phiên trước.

Mặc dù giá vàng đã điều chỉnh giảm đáng kể trong 2 tháng qua, song các nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank (Đức) vẫn giữ quan điểm lạc quan đối với kim loại quý này.

Commerzbank vừa nâng dự báo, giá vàng sẽ kết thúc năm nay ở mức khoảng 5.000 USD/ounce, tăng so với dự báo 4.900 USD/ounce hồi tháng 12.2025. Nhà băng này kỳ vọng đà tăng sẽ kéo dài đến năm sau, với giá đạt 5.200 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Giá vàng chiều 30.3 bất ngờ tăng 2,4 triệu đồng/lượng

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận