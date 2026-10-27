Giá vàng bật tăng sau nhiều ngày bất động

Tại thời điểm hơn 10 giờ hôm nay 27.10, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 139 - 142 triệu đồng.

So với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng ghi nhận ngày 29.1, đến nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 49,3 triệu đồng.

Hiện, Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở 137,5 - 140,5 triệu đồng; DOJI niêm yết 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào và bán ra ở 137 - 141 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng bật tăng, song giá bạc giảm đáng kể so với chốt ngày 26.10 ẢNH: ĐT

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 16,2 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu lần lượt chênh giá vàng thế giới quy đổi như sau: 14,7 triệu đồng/lượng; 15,5 triệu đồng/lượng; 15,2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay giảm với chốt ngày 26.10. Từ khi mở cửa tới khoảng 10 giờ, mỗi kg bạc được bán ra chủ yếu 47 - 48 triệu đồng.

Sát 10 giờ hôm nay, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bán ra mỗi kg bạc như sau: 47,01 triệu đồng (giảm 750.000 đồng); 47,17 triệu đồng (giảm 1,33 triệu đồng); 47,62 triệu đồng (giảm 1,12 triệu đồng).

So với mức giá đỉnh ghi nhận ngày 29.1, giá bán ra mỗi kg bạc hiện đã giảm khoảng 76 triệu đồng.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 9 giờ 58 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.007,9 USD/ounce, giảm 7,9 USD (tương đương 0,2%); giá bạc thế giới giao ngay là 53,45 USD/ounce, giảm 0,4 USD (tương đương 0,74%) so với giá đóng cửa phiên trước.