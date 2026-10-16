Giá vàng bật tăng sau vài ngày bất động

Tại thời điểm hơn 16 giờ 30 hôm nay, mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 140,9 - 143,9 triệu đồng.

Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở 140,3 - 143,3 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu là 138,6 - 142,6 triệu đồng.

DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào và bán ra 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua - bán vàng của các thương hiệu lớn vài ngày gần đây duy trì thấp hơn giá vàng miếng SJC.

Điều này khác hẳn giai đoạn trước đó khi giá bán vàng của DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải thường ngang bằng hoặc cao hơn giá bán vàng miếng SJC, mức chênh lúc cao lên tới 2 - 3 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, giá vàng giá bạc đều bật tăng so với chốt ngày 15.10 ẢNH: ĐAN THANH

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 12,4 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh giá vàng thế giới quy đổi như sau: 11,8 triệu đồng/lượng; 11,1 triệu đồng/lượng; 12 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay tăng so với chốt ngày 15.10. Từ khi mở cửa tới khoảng 16 giờ 30, mỗi kg bạc được bán ra chủ yếu trên 55 triệu đồng.

Khoảng 16 giờ 25, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bán ra mỗi kg bạc như sau: 55,28 triệu đồng (tăng 700.000 đồng); 55,7 triệu đồng (tăng 560.000 đồng); 55,7 triệu đồng (tăng 587.000 đồng).

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 16 giờ 27 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.183,3 USD/ounce, tăng 14,3 USD (tương đương 0,34%); giá bạc thế giới giao ngay là 57,71 USD/ounce, tăng 0,41 USD (tương đương 0,72%) so với giá đóng cửa phiên trước.