Lúc 10 giờ 45 hôm nay 17.11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt ngày 16.11.

Đáng chú ý, mấy ngày qua, giá vàng rất ít biến động. Trước các nhịp giảm - tăng trong sáng nay, vàng miếng SJC nằm im ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) trong suốt các ngày từ 14 - 16.11.

Giá giao dịch vàng miếng SJC đang không nhiều cách biệt so với mức giá thấp nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 11.6, ở 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng ghi nhận ngày 29.1, đến nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 53,6 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đang chênh giá vàng thế giới quy đổi trên 16 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Hiện, Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở 134,3 - 137,3 triệu đồng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào và bán ra ở 133,2 - 137,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 16,7 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý; DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh giá vàng thế giới quy đổi như sau: 16,3 triệu đồng/lượng và 16,2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay vẫn chìm sâu trong vùng thấp trên 40 triệu đồng/kg, song có sự chênh lệch khá lớn giữa các thương hiệu lớn.

Lúc 10 giờ 45, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt bán ra mỗi kg bạc ở mức: 42,58 triệu đồng; 40,05 triệu đồng và 40,13 triệu đồng.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 10 giờ 38 (giờ Việt Nam) hôm nay là 3.871,9 USD/ounce, tăng 16,6 USD (tương đương 0,43%); giá bạc giao ngay là 47,41 USD/ounce, tăng 0,55 USD (tương đương 1,17%) so với đóng cửa phiên trước.