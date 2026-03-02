Giá vàng dự báo tăng mạnh

Căng thẳng hỗ trợ vàng tăng giá

Chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran xảy ra ngày 28.2, đúng vào ngày thị trường vàng trong và ngoài nước ngưng giao dịch cuối tuần nên giá vàng tự do nhảy "loạn xạ". Hôm qua 1.3, giá vàng tự do được rao bán cao hơn công ty niêm yết từ 2 - 3 triệu đồng. Trên chợ mạng, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý ở mức 188 - 190 triệu đồng/lượng, cá biệt có nơi vượt 200 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC, đặc biệt loại 5 phân cũng được rao giá bán lên 220 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, Phú Quý vẫn niêm yết giá bán vàng nhẫn quanh 186,8 - 187 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tăng thêm 3,5 triệu đồng mỗi lượng vào cuối tuần qua, giữ nguyên mức giá mua vào lên 184 triệu đồng, bán ra 187 triệu đồng.

Khách mua vàng ngày 1.3 Ảnh: Ngọc Thắng

Căng thẳng leo thang đã đẩy giá kim loại quý thế giới lên 5.280 USD/ounce, tăng 95 USD/ounce, nâng tổng mức tăng trong tháng 2 của kim loại quý lên 389 USD mỗi ounce, tương đương 8%. Giá vàng thế giới đã tăng vọt từ 5.185 USD lên 5.235 USD chỉ sau 45 phút khi có lệnh sơ tán công dân tại Trung Đông từ chính phủ Mỹ trong phiên giao dịch cuối tuần. Hiện giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 20 - 23 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia tài chính ngân hàng, TS Nguyễn Trí Hiếu phân tích: Giá vàng đã tăng mạnh ngay trước khi Mỹ, Israel tấn công Iran. Mặc dù chưa đạt đến đỉnh cao kỷ lục trước đó là gần 5.600 USD/ounce nhưng tình hình khu vực Trung Đông phức tạp, căng thẳng chắc chắn sẽ đẩy giá vàng tiếp tục tăng cao, khả năng quay lại mức kỷ lục cũ đã lập được vào cuối tháng 1 vừa qua. Thậm chí, không loại trừ sẽ còn tiếp tục đi lên từ mức đỉnh này.

Lượng hàng Công ty Bảo Tín Minh Châu phục vụ khách vào hôm qua Ảnh: Ngọc Thắng

Có thể vượt mức 200 triệu đồng/lượng ?

Trước câu hỏi liệu mức 200 triệu đồng/lượng có xuất hiện trong đợt sóng tăng giá vàng lần này hay không, ông Nguyễn Ngọc Trọng - Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, đánh giá khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra nếu giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới. Theo ông Trọng, ngay trước khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang thành xung đột vào ngày 28.2, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 3,5 triệu đồng/lượng. Do trùng vào thời điểm cuối tuần, khi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng tạm ngừng giao dịch, thị trường tự do ghi nhận mức tăng nhanh hơn, trong đó giá vàng nguyên liệu tiếp tục tăng trong ngày nghỉ, thêm 5 triệu đồng, lên 175 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, các sàn giao dịch lớn nghỉ cuối tuần còn một số sàn giao dịch 24/7 vẫn ghi nhận giá vàng tăng vọt lên gần 5.400 USD/ounce trước khi điều chỉnh về quanh 5.300 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy tâm lý phòng ngừa rủi ro gia tăng mạnh khi xuất hiện các yếu tố địa chính trị bất ổn. Dự báo trong tuần giao dịch mới, giá vàng có thể tiếp tục tăng, song mức độ biến động sẽ phụ thuộc vào diễn biến tại Trung Đông. Một số tổ chức kinh tế quốc tế từng đưa ra dự báo giá vàng có thể đạt mốc 6.000 USD/ounce trong năm 2026, cao hơn khoảng 10% so với mức kỷ lục 5.545 USD/ounce đã được thiết lập trước đó. "Nếu giá thế giới lên 6.000 USD/ounce, việc vàng trong nước chạm 200 triệu đồng/lượng là điều bình thường", ông Trọng nói và lưu ý rằng chênh lệch cung - cầu và yếu tố tỷ giá cũng sẽ tác động đáng kể đến mặt bằng giá trong nước.

Tương tự, ông Huỳnh Trung Khánh - Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, chia sẻ vừa nhận được thông tin từ thị trường Dubai vào cuối tuần xuất hiện mức giá lên 5.500 USD/ounce. "Trước căng thẳng tại Iran thì giá vàng tuần tới thêm 100 USD/ounce là điều có thể xảy ra. Nhìn vào lịch sử biến động giá vàng vào những thời điểm căng thẳng địa chính trị trước đây như Mỹ tấn công Panama vào năm 1989, chiến tranh vùng Vịnh năm 1990, sự kiện khủng bố Mỹ năm 2001, chiến tranh Iraq năm 2003…, giá vàng thường tăng trong vòng từ 7 - 14 ngày rồi sau đó điều chỉnh giảm", ông Khánh dẫn chứng và cho rằng thị trường vàng thời điểm hiện nay cũng sẽ diễn ra tương tự nhưng còn chịu thêm tác động từ động thái mua vàng từ các ngân hàng T.Ư kéo dài thời gian qua. Đây cũng là lý do khiến giá vàng tăng trong suốt năm qua với tốc độ khá mạnh, lên 65% và năm 2025 ghi nhận năm thứ 3 tăng liên tiếp.

Đối với thị trường vàng trong nước, ông Huỳnh Trung Khánh nhìn nhận giá vàng miếng SJC hiện nay còn thấp hơn mức giá cao kỷ lục 190,3 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1 vài triệu đồng nên mức cản gần nhất là phá kỷ lục này trước khi xuất hiện các mức cao hơn. Tuy nhiên, khách hàng cần thận trọng vì vàng trong nước thời gian gần đây đắt hơn thế giới lên hơn 20 triệu đồng/lượng. "Ngoài tác động từ giá thế giới, giá vàng trong nước còn chịu tác động cung cầu. Được biết hiện đã có chục hồ sơ của doanh nghiệp, ngân hàng xin giấy phép sản xuất vàng miếng, vàng nguyên liệu gửi lên Ngân hàng Nhà nước. Trong trường hợp các đơn vị được cấp phép, nguồn vàng trên thị trường được cung ứng có thể sẽ thu hẹp mức chênh lệch này. Đồng thời thông tin về việc thành lập sàn giao dịch vàng cũng sẽ tác động đến giá vàng trong nước. Giá vàng tăng được thì giảm được nên các yếu tố trên là rủi ro cho người mua vàng lướt sóng", ông Huỳnh Trung Khánh khuyến cáo.

Ông Nguyễn Trí Hiếu cũng đồng tình nhà đầu tư đừng "tất tay" với vàng bởi thị trường còn chịu ảnh hưởng từ một số yếu tố đặc thù khác như chính sách mới của Chính phủ và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. "Dù kim loại quý thường sẽ tăng cao khi có xung đột quân sự nhưng không ai có thể đoán được mức tăng đến đâu. Trong khi đó, khi giá tăng cao thì nhiều nhà đầu tư sẽ bán ra chốt lời nên việc quay đầu giảm là bình thường. Việc phân tán nguồn vốn đầu tư ở nhiều kênh khác nhau đồng nghĩa với việc phân tán rủi ro - đây là nguyên tắc trong đầu tư nói chung và nhà đầu tư nên thực hành theo. Bên cạnh đó, việc đầu tư vào vàng nên đưa ra mục tiêu trung và dài hạn hơn là ngắn hạn thì sẽ hạn chế được rủi ro nhiều hơn", TS Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ thêm.