Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 27.2.2026: Giảm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

An Yến
An Yến
27/02/2026 08:49 GMT+7

Giá vàng nhẫn trong nước quay đầu giảm sau ngày vía Thần tài dù thị trường thế giới không thay đổi.

Sáng nay (27.2), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 181 triệu đồng/lượng và bán ra 184 triệu đồng/lượng như cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với sáng ngày vía Thần tài thì mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 1 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục được duy trì 3 triệu đồng một lượng.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 200.000 đồng khi còn mua vào 180,8 triệu đồng và bán ra 183,8 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng nhẫn 180,9 triệu đồng và bán ra 183,9 triệu đồng như cuối ngày hôm qua; Phú Quý cũng giữ nguyên giá mua vàng nhẫn 180,5 triệu đồng và bán ra 183,5 triệu đồng... So với sáng ngày vía Thần tài, vàng nhẫn tại các công ty đã giảm 700.000 đồng - 900.000 đồng một lượng.

Giá vàng hôm nay 27.2.2026: Giảm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài- Ảnh 1.

Giá vàng nhẫn giảm gần triệu đồng một lượng sau ngày vía Thần tài

ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá vàng thế giới không biến động nhiều khi vẫn giao dịch quanh 5.171 USD/ounce. Sau khi Công ty Nvidia công bố kết quả kinh doanh tích cực hơn dự kiến, giá USD giảm nhẹ đã góp phần hỗ trợ cho giá vàng neo ở mức cao. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn chờ thêm thông tin chi tiết về các mức thuế quan mới của Mỹ. Bên cạnh đó, yếu tố địa chính trị tiếp tục nâng đỡ giá vàng khi Mỹ và Iran dự kiến tiến hành vòng đàm phán mới tại Geneva vào ngày 26.2.

Trong bối cảnh này, quỹ SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - đã mua ròng 3,4 tấn trong phiên 25.2, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.097,6 tấn. Tính chung ba phiên liên tiếp, quỹ này đã mua ròng gần 19 tấn vàng. Hiện các nhà đầu tư vẫn tin tưởng gần như tuyệt đối rằng lãi suất của Mỹ sẽ không thay đổi trong cuộc họp sắp diễn ra của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự đoán khả năng 98% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp kéo dài hai ngày vào ngày 18.3 tới...

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 26.2.2026: Bất ngờ giảm 300.000 đồng trong ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay 26.2.2026: Bất ngờ giảm 300.000 đồng trong ngày vía Thần tài

Giá vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ khi mở cửa sớm ngày vía Thần tài (mùng 10 tết).

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn Thuế quan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận