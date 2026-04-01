Giá vàng, giá bạc tăng mạnh ngày đầu tháng 4

Mở cửa thị trường hôm nay 1.4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) ngay lập tức điều chỉnh tăng giá vàng. Lúc 8 giờ 28, giá mua vào mỗi lượng vàng miếng SJC được niêm yết 175 triệu đồng và bán ra 178 triệu đồng, tăng 3,1 triệu đồng so với chốt ngày 31.3.

Sáng nay, giá vàng và giá bạc đồng loạt tăng ẢNH: ĐT

Giá vàng cũng được Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý điều chỉnh tăng 3,1 triệu đồng/lượng. Cụ thể, lúc 8 giờ 40, vàng 1 lượng và vàng nhẫn tròn của Phú Quý được niêm yết mua vào và bán ra ở 174,8 - 177,8 triệu đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tới 9 giờ hôm nay vẫn chưa điều chỉnh giá vàng. Giá niêm yết được giữ nguyên như chốt hôm qua là mua vào 171 triệu đồng/lượng và bán ra 174 triệu đồng/lượng với cả vàng miếng, vàng rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện giảm 12,9 triệu đồng.

Mở cửa thị trường sáng nay, giá bạc cũng lập tức tăng so với chốt ngày 31.3. Lúc 8 giờ 34, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,793 - 2,880 triệu đồng, tăng 55.000 - 57.000 đồng; bạc 1 kg là 74,48 - 76,8 triệu đồng, tăng 1,46 - 1,52 triệu đồng.

Từ 9 giờ hôm nay, khách hàng có thể mua bạc của Ancarat (từ bạc tích trữ đến các dòng bạc mỹ nghệ, quà tặng) trực tiếp trên app của Ngân hàng Quân đội (MB). Trước đó, doanh nghiệp này đã triển khai bán bạc trên ứng dụng BIDV SmartBanking và VietinBank iPay.

Tại thời điểm 8 giờ 30, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,808 - 2,895 triệu đồng, tăng 70.000 - 72.000 đồng; bạc 1 kg có giá 74,879 - 77,199 triệu đồng, tăng 1,86 - 1,92 triệu đồng.

Từ tháng 3 tới nay, giá bạc ghi nhận cao nhất ngày 2.3 với mức bán ra gần 99 triệu đồng/kg. So với vùng giá trên, hiện giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 21 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 52 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.692,6 USD/ounce, tăng 24,8 USD/ounce, tương đương 0,53%; giá bạc giao ngay ở mức 74,43 USD/ounce, giảm 0,57 USD/ounce, tương đương 0,77% so với giá đóng cửa phiên trước.