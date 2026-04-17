Giá vàng giảm 9 nhịp liên tiếp, vẫn chênh với thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng

Lúc 8 giờ 28, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC như sau: 167 - 170,5 triệu đồng, giảm 700.000 đồng so với chốt ngày 16.4.

Từ 15 - 17.4, xu hướng chủ đạo của giá vàng là giảm. Trong tổng 10 nhịp điều chỉnh giá vàng miếng SJC, chỉ có 1 nhịp tăng đầu ngày 15.4, 9 nhịp sau đó đều giảm. So với mức giá cao nhất 3 ngày qua, giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC hiện giảm 6 - 5 triệu đồng.

So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 20,9 - 20,4 triệu đồng.

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới trên 18 triệu đồng/lượng, vẫn rất cao, dù đã giảm đáng kể so với mức chênh 28 - 30 triệu đồng/lượng cách đây không lâu.

Sáng nay, giá bạc cũng ngay lập tức giảm so với chốt ngày 16.4. Lúc 8 giờ 45, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,927 - 3,018 triệu đồng, giảm 47.000 - 48.000 đồng; bạc 1 kg là 78,053 - 80,480 triệu đồng, giảm 1,25 - 1,28 triệu đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 33, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,932 - 3,023 triệu đồng, giảm 54.000 - 55.000 đồng; bạc 1 kg có giá 78,186 - 80,613 triệu đồng, giảm 1,44 - 1,46 triệu đồng.

Lúc 8 giờ 33, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,942 - 3,033 triệu đồng, giảm 54.000 - 55.000 đồng; bạc 5 lượng là 14,71 - 15,165 triệu đồng, giảm 270.000 - 275.000 đồng.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 16 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 59 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.788,3 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce (tương đương 0,02%); giá bạc giao ngay là 78,3 USD/ounce, giảm 0,01 USD/ounce (tương đương 0,01%) so với chốt phiên hôm qua.