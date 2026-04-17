Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng giảm 9 nhịp liên tiếp, vẫn chênh với thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng

Đan Thanh
17/04/2026 09:49 GMT+7

Mở cửa thị trường sáng nay 17.4, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 700.000 đồng, mỗi kg bạc giảm hơn 1 triệu đồng so với chốt ngày 16.4.

Lúc 8 giờ 28, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC như sau: 167 - 170,5 triệu đồng, giảm 700.000 đồng so với chốt ngày 16.4.

Từ 15 - 17.4, xu hướng chủ đạo của giá vàng là giảm. Trong tổng 10 nhịp điều chỉnh giá vàng miếng SJC, chỉ có 1 nhịp tăng đầu ngày 15.4, 9 nhịp sau đó đều giảm. So với mức giá cao nhất 3 ngày qua, giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC hiện giảm 6 - 5 triệu đồng.

So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 20,9 - 20,4 triệu đồng.

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới trên 18 triệu đồng/lượng, vẫn rất cao, dù đã giảm đáng kể so với mức chênh 28 - 30 triệu đồng/lượng cách đây không lâu.

Sáng nay, giá bạc cũng ngay lập tức giảm so với chốt ngày 16.4. Lúc 8 giờ 45, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,927 - 3,018 triệu đồng, giảm 47.000 - 48.000 đồng; bạc 1 kg là 78,053 - 80,480 triệu đồng, giảm 1,25 - 1,28 triệu đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 33, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,932 - 3,023 triệu đồng, giảm 54.000 - 55.000 đồng; bạc 1 kg có giá 78,186 - 80,613 triệu đồng, giảm 1,44 - 1,46 triệu đồng.

Lúc 8 giờ 33, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,942 - 3,033 triệu đồng, giảm 54.000 - 55.000 đồng; bạc 5 lượng là 14,71 - 15,165 triệu đồng, giảm 270.000 - 275.000 đồng.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 16 triệu đồng. 

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 59 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.788,3 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce (tương đương 0,02%); giá bạc giao ngay là 78,3 USD/ounce, giảm 0,01 USD/ounce (tương đương 0,01%) so với chốt phiên hôm qua.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá bạc kinh doanh vàng Thị trường vàng kinh doanh bạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận