Giá vàng hôm nay 12.9.2024: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC rủ nhau 'bất động'

Sáng 12.9, giá vàng miếng SJC giữ nguyên một tuần liên tiếp. Các công ty kinh doanh vàng đều niêm yết giá mua vàng miếng SJC ở mức 78,5 triệu đồng/lượng và bán ra 80,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng đứng yên với giá mua vào 77,4 triệu đồng và bán ra 78,65 triệu đồng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giữ nguyên giá mua vào 77,5 triệu đồng, bán ra 78,65 triệu đồng như hôm qua...

Giá vàng miếng SJC sáng 12.9 tiếp tục đứng yên suốt 1 tuần ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm nhẹ gần 4 USD so với sáng hôm qua, xuống 2.514,7 USD/ounce. Kim loại quý hạ nhiệt khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau khi dữ liệu lạm phát tháng 8 của Mỹ được công bố.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của nước này tăng 0,2% so với tháng 7, phù hợp với dự báo đồng thuận của Dow Jones. Nếu so với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 2,5%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với tháng 7 và thấp hơn dự báo với mức tăng 2,6%. CPI lõi tăng 3,2% so với cùng kỳ, phù hợp với dự báo.

Giá vàng vẫn dao động ở mức cao khi các nhà đầu tư dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể trong cuộc họp vào tuần tới. Theo chỉ số FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đánh giá có 85% xác suất Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, tương đương 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% tại mỗi cuộc họp trong 3 cuộc họp chính sách còn lại vào năm 2024. Trong khi đó, chỉ có 9/101 người dự báo lãi suất sẽ giảm 0,50% vào tuần tới...