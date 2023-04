Giá vàng hôm nay 29.4.2023: SJC tăng nhẹ ngày cuối tuần

Sáng 29.4, giá vàng miếng SJC tại cửa hàng vàng bạc Mi Hồng (TP.HCM) được mua vào 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra 67 triệu đồng. So với hôm qua, vàng miếng SJC đứng yên ở chiều mua và tăng 50.000 đồng ở chiều bán ra. Trước đó, vào cuối ngày 28.4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đã cộng thêm 100.000 đồng so với sáng cùng ngày, đưa giá mua lên 66,6 triệu đồng, bán ra lên 67,2 triệu đồng; vàng nhẫn 4 số 9 đi ngang ở mức mua vào 55,7 triệu đồng, bán ra 56,7 triệu đồng.

Giá vàng quốc tế tăng nhẹ trở lại trong phiên cuối tuần, đạt 1.991,6 USD/ounce, cộng thêm 5 USD so với hôm qua.

Giá vàng sáng 29.4 tăng nhẹ NGỌC THẮNG

Báo cáo do Cục Phân tích Kinh tế (BEA) Mỹ công bố hôm qua cho thấy, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE) - thước đo ưa thích về lạm phát của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - trong tháng 3 tăng 0,3%, đúng như dự báo của các nhà kinh tế. So với cùng kỳ năm trước, PCE tháng 3 đi lên 4,6%, thấp hơn mức 4,7% của tháng 2. Trong khi đó, chỉ số PCE toàn phần (bao gồm giá của tất cả mặt hàng) tăng 0,1% so với tháng 2 và 4,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn đáng kể mức lạm phát 5,1% của tháng 1/2023.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm sau khi dữ liệu cho thấy tốc độ lạm phát chung chậm lại trong tháng 3 và chi tiêu của người tiêu dùng ổn định. Nhưng dữ liệu cũng chỉ ra áp lực giá cơ bản vẫn còn mạnh, khiến các nhà giao dịch đặt cược vào một đợt tăng lãi suất vào tuần tới.



Trong quý 1/2023, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ chỉ tăng 1,1%. Một khảo sát của Bloomberg cho thấy, các nhà kinh tế đang dự báo GDP của Mỹ chỉ tăng trưởng với tốc độ 0,2% trong quý 2 này. Giữa những số liệu về tăng trưởng kinh tế thấp và lạm phát vẫn còn cao, các nhà đầu tư đang dự báo đến 90% xác suất Fed sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Tỷ lệ này đã tăng lên so với con số dự báo chỉ có 79% xác suất vài ngày trước đó. Nếu Fed tăng lãi suất thì vàng sẽ bị ảnh hưởng do đây là tài sản không mang lợi nhuận.

Bên cạnh đó, tình hình ngân hàng First Republic Bank vẫn tiếp tục khó khăn khiến nhà đầu tư còn e ngại về kinh tế nước này. CNBC đưa tin ngân hàng đang lao đao và nhiều khả năng sẽ bị Tổ chức Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) tiếp quản. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu First Republic đã giảm 97%...