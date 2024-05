Giá vàng hôm nay 4.5.2024: SJC neo ở đỉnh lịch sử

Sáng 4.5, giá vàng trong nước tăng nhẹ. Vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 83,5 triệu đồng và bán ra 85,9 triệu đồng, cao nhất trong lịch sử. So với cuối ngày hôm qua, SJC giữ nguyên giá mua vào nhưng tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC vẫn được giữ nguyên giá mua 73,1 triệu đồng và bán ra 74,8 triệu đồng, giảm 350.000 đồng so với sáng hôm qua; PNJ mua vào 73,1 triệu đồng và bán ra 74,85 triệu đồng, giảm 50.000 đồng...

Giá vàng miếng trong nước sát 86 triệu đồng T.XUÂN

Sáng 3.5, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo hủy phiên đấu thầu vàng do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu. Ngay sau đó, vàng miếng SJC đã tăng cao trở lại.

Giá vàng thế giới đi ngang phiên cuối tuần ở mức 2.302,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, hiện kim loại quý đang ở mức 70,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 14,5 triệu đồng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu cao hơn 4,15 triệu đồng.

Theo báo cáo của Cục Thống kê lao động Mỹ trong ngày 3.5, Mỹ có thêm 175.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo 240.000 việc làm từ các chuyên gia và cũng thấp hơn các tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 3,9%, cao hơn dự báo 3,8% và là mức cao nhất kể từ tháng 1.2022. Thu nhập bình quân mỗi giờ làm việc tăng 0,2% so với tháng trước và 3,9% so với cùng kỳ, đều thấp hơn dự báo của các chuyên gia.

Một số nhà phân tích nhận định, báo cáo này cho thấy mọi thứ đang đi đúng hướng. Lãi suất đã lên khá cao, vì vậy thị trường lao động hạ nhiệt đôi chút là chuyện hợp lý. Đây cũng là tín hiệu tốt về lạm phát. Hiện theo công cụ CME Group, các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào tháng 9.2024 nhưng với chỉ 2 đợt giảm trong năm nay thay vì 3 đợt như tuyên bố của Fed từ đầu năm.