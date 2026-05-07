Giá vàng 'neo' 167,5 triệu/lượng, bạc tăng lên mức cao nhất trong tháng

Hôm nay 7.5, dù giá vàng thế giới có nhiều biến động, giá vàng miếng SJC lại chỉ điều chỉnh một nhịp duy nhất đầu ngày với mức tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 6.5, duy trì mức mua vào và bán ra là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

So với mức giá cao nhất 2 tháng qua ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 23,4 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới 17 triệu đồng/lượng, giảm đáng kể so với mức chênh lên tới 30 triệu đồng/lượng hồi tháng 3.

Giá bạc trong nước hôm nay lại biến động dữ dội, được điều chỉnh hàng chục lần trong ngày. Thời điểm mở cửa giao dịch, bạc được các doanh nghiệp bán ra quanh mức trên 80 triệu đồng/kg, sau đó tăng dần lên 81 - 82 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, cuối ngày, giá bạc bứt tốc vượt 83 triệu đồng/kg.

Lúc 17 giờ 32, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam mua vào và bán ra bạc 1 kg là 80,56 - 83,067, tăng 2,45 - 2,53 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng; tăng 3,57 - 3,7 triệu đồng/kg so với chốt ngày hôm qua.

Tại thời điểm 17 giờ 39, giá mua vào và bán ra bạc 1 kg của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý ở mức 80,986 - 83,493 triệu đồng. So với lúc mở cửa giao dịch và chốt ngày hôm qua, giá mỗi kg bạc tăng lần lượt: 2,4 - 2,48 triệu đồng và 2,93 - 3,01 triệu đồng.

Với Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, giá bạc lúc 17 giờ 46 niêm yết ở mức 80,985 - 83,492 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 2,933 triệu đồng/kg so với chốt ngày 6.5.

Bạc đang giao dịch ở vùng giá cao nhất trong 1 tháng trở lại đây (7.4 - 7.5). Mức giá thấp nhất trong tháng qua ghi nhận ngày 7.4 là 72,186 - 74,426 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tuy nhiên, so mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc hiện đã giảm hơn 15 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lúc 18 giờ 10 (giờ Việt Nam) là 4.733,4 USD/ounce, tăng 43,4 USD/ounce (tương đương 0,93%); giá bạc là 80,33 USD/ounce, tăng 3,1 USD/ounce (tương đương 4,01%) so với chốt phiên giao dịch trước đó.