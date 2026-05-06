Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng 'sập' mạnh, giao dịch đìu hiu

Đan Thanh
Đan Thanh
06/05/2026 19:34 GMT+7

Thay vì ồ ạt xếp hàng mua vàng như giai đoạn trước, tình hình giao dịch tại các cửa hàng vàng hiện khá đìu hiu, dù giá vàng đã giảm xuống vùng thấp nhất trong khoảng 1 tháng trở lại đây.

Hôm nay 6.5, sau nhịp tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 2 lần liên tiếp, tổng mức giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết đầu ngày, bất chấp giá vàng thế giới tăng mạnh.

Giá vàng miếng SJC chốt ngày ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá được các doanh nghiệp khác như Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… chốt giao dịch hôm nay.

Chuyện lạ ở tiệm vàng khi giá 'sập' mạnh- Ảnh 1.

Khách đến giao dịch tại cửa hàng của Phú Quý trên đường Cầu Giấy (P.Cầu Giấy, Hà Nội) chiều tối nay khá thưa thớt

ẢNH: ĐAN THANH

Giá vàng hôm qua (162 - 165 triệu đồng/lượng) và hôm nay đang ở vùng thấp nhất trong 1 tháng trở lại đây. Nhiều chuyên gia nhìn nhận, hiện tại là thời điểm phù hợp để mua tích trữ, tiết kiệm vàng theo từng nhịp điều chỉnh.

Tuy nhiên, trái ngược hẳn tình trạng ồ ạt xếp hàng mua vàng giai đoạn trước, hiện tình giao dịch tại các cửa hàng vàng khá đìu hiu.

Khoảng 16 giờ 40 hôm nay, chị Lan (trú P.Phú Diễn, Hà Nội) ghé tiệm vàng của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý trên đường Cầu giấy (P.Cầu giấy, Hà Nội) mua 3 chỉ vàng, tổng hết 49,8 triệu đồng.

Sau ghi gửi xe, chị đi thẳng vào quầy và ngay lập tức tới lượt giao dịch, thời gian mua - bán chỉ vỏn vẹn chưa tới 10 phút. "Trước tết tới nay, tôi đã mua vàng vài lần, đều ở vùng giá cao hơn hiện tại khá nhiều, nhưng chưa lần nào lại mua bán nhanh chóng như lần này", chị Lan nói.

Cũng mua 1 chỉ vàng tại tiệm vàng Phú Quý chiều nay, anh Nam (trú P.Hà Đông, Hà Nội) cho biết, hôm qua anh đã mua 1 chỉ vàng của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI. Tình hình giao dịch cũng khá vắng vẻ, khách không phải chờ đợi.

Theo tìm hiểu, suốt 2 ngày qua, tại các cửa hàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải… cũng không có cảnh xếp hàng dài, chờ cả nửa tiếng, thậm chí 1 tiếng mới tới lượt, thường cùng thời điểm có khoảng 20 - 30 khách chờ.

Phú Quý hiện bán vàng không giới hạn số lượng, còn Bảo Tín Minh Châu cho mỗi khách mua tối đa 10 chỉ vàng nhẫn.

Giá bạc tăng thẳng đứng hơn 4 triệu đồng/kg

Trái ngược với đà giảm của giá vàng, suốt ngày hôm nay, giá bạc lại tăng thẳng đứng, chính thức vượt 80 triệu đồng/kg.

Lúc 18 giờ 40, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 kg ở mức 78,107 - 80,533 triệu đồng, tăng 2,56 - 2,64 triệu đồng/kg so với giá mở cửa giao dịch; tăng 3,78 - 3,92 triệu đồng/kg so với chốt ngày 5.5.

Tại thời điểm 18 giờ 1, bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào và bán ra là 78,053 - 80,479 triệu đồng. So với lúc mở cửa thị trường, giá mỗi kg bạc tăng 2,37 - 2,45 triệu đồng/kg; tăng 4 - 4,13 triệu đồng/kg so với chốt ngày 5.5.

Dù vậy, so với mức giá cao nhất trong tháng 4 ghi nhận ngày 15.4 (bán ra 83,4 triệu đồng/kg) và mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm gần 3 triệu đồng và hơn 18 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lúc 18 giờ 57 (giờ Việt Nam) là 4.697,2 USD/ounce, tăng 140,6 USD/ounce (tương đương 3,09%); giá bạc giao ngay ở mức 77,05 USD/ounce, tăng 4,34 USD/ounce (tương ứng 5,97%) so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Tin liên quan

Lực bán tăng, vàng SJC giảm ngược chiều thế giới

Lực bán tăng, vàng SJC giảm ngược chiều thế giới

Sau khi tăng mạnh vào đầu ngày 6.5, các công ty kinh doanh điều chỉnh giá vàng miếng SJC trượt giảm, ngược chiều tăng của kim loại quý thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá bạc giá vàng giảm giá bạc tăng kinh doanh vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận