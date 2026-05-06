Giá vàng 'sập' mạnh, giao dịch đìu hiu

Hôm nay 6.5, sau nhịp tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 2 lần liên tiếp, tổng mức giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết đầu ngày, bất chấp giá vàng thế giới tăng mạnh.

Giá vàng miếng SJC chốt ngày ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá được các doanh nghiệp khác như Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… chốt giao dịch hôm nay.

Khách đến giao dịch tại cửa hàng của Phú Quý trên đường Cầu Giấy (P.Cầu Giấy, Hà Nội) chiều tối nay khá thưa thớt

Giá vàng hôm qua (162 - 165 triệu đồng/lượng) và hôm nay đang ở vùng thấp nhất trong 1 tháng trở lại đây. Nhiều chuyên gia nhìn nhận, hiện tại là thời điểm phù hợp để mua tích trữ, tiết kiệm vàng theo từng nhịp điều chỉnh.

Tuy nhiên, trái ngược hẳn tình trạng ồ ạt xếp hàng mua vàng giai đoạn trước, hiện tình giao dịch tại các cửa hàng vàng khá đìu hiu.

Khoảng 16 giờ 40 hôm nay, chị Lan (trú P.Phú Diễn, Hà Nội) ghé tiệm vàng của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý trên đường Cầu giấy (P.Cầu giấy, Hà Nội) mua 3 chỉ vàng, tổng hết 49,8 triệu đồng.

Sau ghi gửi xe, chị đi thẳng vào quầy và ngay lập tức tới lượt giao dịch, thời gian mua - bán chỉ vỏn vẹn chưa tới 10 phút. "Trước tết tới nay, tôi đã mua vàng vài lần, đều ở vùng giá cao hơn hiện tại khá nhiều, nhưng chưa lần nào lại mua bán nhanh chóng như lần này", chị Lan nói.

Cũng mua 1 chỉ vàng tại tiệm vàng Phú Quý chiều nay, anh Nam (trú P.Hà Đông, Hà Nội) cho biết, hôm qua anh đã mua 1 chỉ vàng của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI. Tình hình giao dịch cũng khá vắng vẻ, khách không phải chờ đợi.

Theo tìm hiểu, suốt 2 ngày qua, tại các cửa hàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải… cũng không có cảnh xếp hàng dài, chờ cả nửa tiếng, thậm chí 1 tiếng mới tới lượt, thường cùng thời điểm có khoảng 20 - 30 khách chờ.

Phú Quý hiện bán vàng không giới hạn số lượng, còn Bảo Tín Minh Châu cho mỗi khách mua tối đa 10 chỉ vàng nhẫn.

Giá bạc tăng thẳng đứng hơn 4 triệu đồng/kg

Trái ngược với đà giảm của giá vàng, suốt ngày hôm nay, giá bạc lại tăng thẳng đứng, chính thức vượt 80 triệu đồng/kg.

Lúc 18 giờ 40, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 kg ở mức 78,107 - 80,533 triệu đồng, tăng 2,56 - 2,64 triệu đồng/kg so với giá mở cửa giao dịch; tăng 3,78 - 3,92 triệu đồng/kg so với chốt ngày 5.5.

Tại thời điểm 18 giờ 1, bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào và bán ra là 78,053 - 80,479 triệu đồng. So với lúc mở cửa thị trường, giá mỗi kg bạc tăng 2,37 - 2,45 triệu đồng/kg; tăng 4 - 4,13 triệu đồng/kg so với chốt ngày 5.5.

Dù vậy, so với mức giá cao nhất trong tháng 4 ghi nhận ngày 15.4 (bán ra 83,4 triệu đồng/kg) và mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm gần 3 triệu đồng và hơn 18 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lúc 18 giờ 57 (giờ Việt Nam) là 4.697,2 USD/ounce, tăng 140,6 USD/ounce (tương đương 3,09%); giá bạc giao ngay ở mức 77,05 USD/ounce, tăng 4,34 USD/ounce (tương ứng 5,97%) so với chốt phiên giao dịch trước đó.