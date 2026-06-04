Giá vàng 'rơi' liên tiếp, thấp nhất gần 5 tháng qua

Trong nhịp giảm gần nhất lúc 13 giờ 22 hôm nay 4.6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC ở mức 153 - 156 triệu đồng, giảm thêm 500.000 đồng/lượng so với giá niêm yết đầu ngày, nâng mức giảm lên 1 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 3.6.

Tính từ 1 - 4.6, giá vàng miếng SJC đã có 5 nhịp giảm liên tiếp, tổng mức giảm lên 3 triệu đồng/lượng.

So với mức giá bán ra cao nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (191,3 triệu đồng/lượng), người mua vàng miếng SJC đã lỗ 38,3 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm ẢNH: ĐT

Lúc hơn 14 giờ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý... niêm yết giá vàng bằng giá vàng miếng SJC.

Hôm nay, giá bạc cũng giảm so với chốt ngày 3.6. Từ khi mở cửa giao dịch tới hơn gần 15 giờ, bạc 1 kg được bán ra quanh mức trên 76 triệu đồng/kg.

Lúc 14 giờ 21, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi kg bạc là 73,733 - 76,027 triệu đồng, giảm 1,17 - 1,2 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý giao dịch giá mỗi kg bạc vào 14 giờ 19 ở mức 73,919 - 76,213 triệu đồng (mua - bán), giảm 1,28 - 1,3 triệu đồng/kg...

So với mức bán ra cao nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (121,9 triệu đồng/kg), giá bán mỗi kg bạc đã giảm gần 46 triệu đồng. Người "đu đỉnh" lỗ 48 triệu đồng/kg.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.464,4 USD/ounce, tăng 30,8 USD/ounce (tương đương 0,69%); giá bạc giao ngay là 73,03 USD/ounce, tăng 0,41 USD/ounce (tương đương 0,56%) so với chốt phiên trước đó.