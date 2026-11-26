Tại thời điểm hơn 13 giờ hôm nay 26.11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Đây cũng chính là mức tăng so với chốt ngày 25.11.

Nhịp tăng giá này và một nhịp tăng giá trưa 25.11 là các nhịp tăng ít ỏi dần quay trở lại. Trước đó, suốt từ ngày 17.11 đến đầu giờ sáng 25.11, giá vàng miếng SJC liên tục giảm và đi ngang.

So với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng ghi nhận ngày 29.1, hiện giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 56,8 triệu đồng.

Hiện, Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở mức 128,8 - 132,8 triệu đồng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt ngày 25.11.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào và bán ra giữ nguyên như chốt ngày 25.11, đều ở 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quy đổi hiện 20 - 22 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu ẢNH: ĐAN THANH

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 22,1 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý; DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh với giá vàng thế giới quy đổi như sau: 20,4 triệu đồng/lượng; 21,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 12 giờ 54 (giờ Việt Nam) hôm nay là 3.580,8 USD/ounce, giảm 6,7 USD (tương đương 0,19%) so với đóng cửa phiên trước.

Khả năng cao giá vàng dần phục hồi sau ngày 10.12

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương nhận định, giá vàng giảm mạnh thời gian qua chủ yếu do lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất và áp lực bán vàng để bổ sung tiền ký quỹ trên thị trường chứng khoán.

Thị trường đang phản ánh trước khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 10.12 tới. Từ nay đến ngày 10.12, giá vàng có thể tiếp tục đi ngang hoặc tăng - giảm nhẹ quanh vùng 3.500 USD/ounce.

Theo ông Phương, khả năng giá vàng dần phục hồi sau ngày 10.12 là khá cao. Sau khi thông tin chính sách tiền tệ được công bố và thị trường hấp thụ hết, áp lực bán có thể giảm, dòng tiền quay trở lại với kim loại quý.

Ở khía cạnh tích cực hỗ trợ giá thời gian tới, ông Phương còn đề cập nhu cầu vàng tăng tại châu Á vào mùa cưới và dịp cuối năm. Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Việt Nam đều là những thị trường tiêu thụ vàng lớn.

Ở góc độ đầu tư, giả sử sẵn tiền nhàn rỗi 1 - 2 tỉ đồng trong tay, ông Phương khuyến cáo nghiêng về gửi tiết kiệm nếu ưu tiên an toàn. Với người có khẩu vị rủi ro cao hơn, có thể cân nhắc 40% vốn mua vàng và 60% gửi tiết kiệm. Vì, về dài hạn, giá vàng luôn tăng.

"Cần cân nhắc kỹ khả năng tài chính xem tiền nhàn rỗi có thể duy trì bao lâu, mức độ chấp nhận rủi ro ra sao. Không chạy theo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), tuyệt đối tránh vay mượn để mua vàng, nhất là khi chênh lệch giá mua - bán hiện lên tới 5 triệu đồng mỗi lượng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đang khá cao", ông Phương nhấn mạnh.