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    Kinh tế

    Giá vàng tăng vùn vụt sau cả tuần ít biến động

    Đan Thanh
    Đan Thanh

    Trong sáng nay 9.10, giá vàng miếng SJC có 2 nhịp tăng liên tiếp với tổng mức tăng 1,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới hơn 12 triệu đồng/lượng.

    Tại thời điểm hơn 12 giờ 30 hôm nay, mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 141,3 - 144,3 triệu đồng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 8.10.

    Đây là mức giá giao dịch cao nhất từ đầu tháng tới nay. Trước ngày hôm nay, cả tuần từ 3 - 8.10, giá vàng miếng SJC gần như đi ngang, ít biến động.

    Cùng thời điểm, Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở 140,7 - 143,7 triệu đồng.

    Giá mua - bán mỗi lượng vàng được DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lần lượt là: 139,8 - 143,8 triệu đồng; 139,6 - 143,5 triệu đồng; 140 - 144 triệu đồng.

    Như vậy, hiện tại giá mua - bán vàng của các thương hiệu lớn nêu trên đều thấp hơn giá vàng miếng SJC.

    Trước đó, suốt thời gian dài, giá bán ra vàng của DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải duy trì cao hơn giá bán vàng miếng SJC hoặc ngang bằng. Có lúc mức chênh cao tới 2 -3 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng tăng vùn vụt sau nhiều ngày ít biến động - Ảnh 1.
    Giá vàng tăng vùn vụt sau nhiều ngày ít biến động - Ảnh 2.

    Sáng nay, giá vàng và giá bạc đều tăng so với chốt ngày 8.10

    ẢNH: ĐAN THANH

    Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 12,8 triệu đồng/lượng.

    Vàng Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh giá vàng thế giới quy đổi như sau: 12,2 triệu đồng/lượng; 12,3 triệu đồng/lượng; 12 triệu đồng/lượng; 12,5 triệu đồng/lượng.

    Giá bạc hôm nay tăng nhẹ so với chốt ngày 8.10. Từ khi mở cửa tới gần 13 giờ, mỗi kg bạc được bán ra chủ yếu trên 57 triệu đồng/kg.

    Khoảng 12 giờ 30, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bán ra mỗi kg bạc như sau: 57,46 triệu đồng (tăng 580.000 đồng); 57,75 triệu đồng (tăng 1,04 triệu đồng); 57,76 triệu đồng (tăng 933.000 đồng).

    Giá vàng thế giới giao ngay lúc 12 giờ 30 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.192,6 USD/ounce, tăng 59,5 USD (tương đương 1,44%); giá bạc thế giới giao ngay là 60,42 USD/ounce, tăng 1,34 USD (tương đương 2,27%) so với giá đóng cửa phiên trước.

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