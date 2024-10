Giá vàng, USD dậy sóng

USD tăng "căng cứng"

Giá USD tại các ngân hàng trong 2 tuần qua tăng "căng cứng". Từ ngày 18.10 đến nay, các ngân hàng tăng giá đồng bạc xanh 440 - 450 đồng, tương đương mức đi lên 1,8%. Vietcombank mua USD với giá 25.167 - 25.197 đồng, bán ra 25.467 đồng. ACB lần lượt mua vào - bán ra là 25.160 - 25.190 đồng và 25.467 đồng… Có thể thấy, giá bán USD luôn ở mức cao kịch trần còn ở chiều mua vào, các ngân hàng cũng tăng nhanh dẫn đến chênh lệch giữa giá mua và bán được rút ngắn lại còn 260 - 270 đồng mỗi USD thay vì 340 - 360 đồng như trước đó. Như vậy, so với đầu năm, giá USD hiện tăng 1.047 đồng, tương đương mức đi lên 4,3%.

Ngân hàngtăng giá USD lên kịch trần Ảnh: NGỌC THẮNG

Giá USD liên tục tăng cao khiến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện hút tiền về sau 5 tháng gần như chỉ bơm ra là chính. Cụ thể, ngày 25.10, NHNN đã hút về 4.500 tỉ đồng trên thị trường mở, trong đó 4 thành viên trúng thầu 2.000 tỉ đồng với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 3,7%/năm và 2 thành viên trúng thầu 2.500 tỉ đồng với kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 3,99%/năm. Đây là ngày thứ sáu liên tiếp NHNN thực hiện hút tiền về với khối lượng lớn. Cùng với việc hút tiền về, NHNN cũng thực hiện bơm tiền ra nhưng ở kỳ hạn ngắn và lãi suất cao hơn so với hút tiền. Theo đó, nhà điều hành bơm ra gần 5.000 tỉ đồng vào ngày 25.10 cho 10 thành viên tham gia trúng thầu nhưng với kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 4%/năm. Đây là ngày thứ tư liên tiếp NHNN bơm tiền sau đợt ngắt quãng nhiều ngày trước đó.

Tính từ ngày 18 - 25.10, NHNN đã thực hiện hút ròng 53.936 tỉ đồng trên thị trường mở. Động thái khá mới này khiến đà giảm lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng khựng lại rồi tăng trong mấy ngày qua. Ngày 24.10, lãi suất tiền đồng tăng từ 0,3 - 1%/năm so với ngày 18.10. Lãi suất kỳ hạn qua đêm lên 3,68%/năm, 1 tuần lên 3,88%/năm, 2 tuần lên 4,08%/năm, 1 tháng lên 4,28%/năm, 3 tháng lên 4,42%/năm… Điều này giúp lãi suất tiền đồng thấp hơn lãi suất USD còn 0,5 - 1%/năm thay vì 1 - 2%/năm như trước đó. Khoảng cách lãi suất giữa tiền đồng và USD rút ngắn giúp giảm áp lực lên tỷ giá.

Dù lượng tiền hút cùng lãi suất tiền đồng gia tăng nhưng giá USD trong ngân hàng vẫn ở mức kịch trần cho phép. Nguyên nhân đến từ nhu cầu USD trên thị trường vẫn đang ở mức cao. Ngày 25.10, Kho bạc Nhà nước tiếp tục mua 240 triệu USD từ các ngân hàng thương mại. Số lượng ngoại tệ này dự kiến sẽ được thanh toán vào ngày 29.10. Đây là đợt mua thứ 8 kể từ đầu năm đến nay và cũng là đợt mua thứ 5 trong tháng 10. Tổng khối lượng ngoại tệ mà Kho bạc Nhà nước mua từ đầu năm đến nay là 1,29 tỉ USD, riêng chỉ tháng 10 đã mua vào lên đến 940 triệu USD.

Ngoài ra, một yếu tố khiến giá USD ở mức cao kịch trần còn đến từ chỉ số USD-Index trên thị trường quốc tế tăng lên mức cao ở 104,26 điểm. Ông Ngô Đăng Khoa - Giám đốc Khối ngoại hối, thị trường vốn và dịch vụ chứng khoán, HSBC Việt Nam - cho hay sự kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất chậm lại khi lạm phát tăng lên; sự kiện bầu cử tổng thống tại Mỹ hay căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã tác động đến giá USD. Tuy nhiên áp lực tỷ giá hiện nay chỉ mang tính thời điểm vì Việt Nam có nguồn cung ngoại tệ dồi dào đến từ xuất siêu, kiều hối, vốn đầu tư nước ngoài… HSBC vẫn giữ quan điểm tỷ giá sẽ ở mức 24.800 đồng vào cuối năm nay.

Giá vàng nhẫn ở mức kỷ lục, bằng vàng miếng SJC

Cùng chiều tăng với USD là vàng. Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý đóng cửa tuần qua ở mức 2.747 USD/ounce sau khi tăng lên mức cao nhất mọi thời đại ở 2.759 USD/ounce, giúp những người nắm giữ vàng nhẫn đang có mức lãi đậm. Trong nước, các đơn vị kinh doanh vàng mua vào từ 87 - 87,9 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn bán ra đạt 88,4 - 89 triệu đồng/lượng, tăng từ 3 - 3,3 triệu đồng mỗi lượng trong tuần qua và tăng tới 26,7 triệu đồng/lượng tính từ đầu năm, tương đương mức tăng 42,85%.

A2.jpgGiá vàng miếng SJC đứng bất động khi giá quốc tế lên kỷ lục Ảnh: NGỌC THẮNG

Với mức tăng này, vàng nhẫn đã vượt mặt vàng miếng SJC. Tính đến hôm qua 27.10, các đơn vị kinh doanh mua vào vàng miếng SJC thấp hơn vàng nhẫn từ 800.000 - 900.000 đồng mỗi lượng, ở mức 87 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC tăng 3 triệu đồng mỗi lượng vàng trong 2 ngày đầu tuần khi NHNN điều chỉnh giá đi lên. Từ ngày 22.10 đến nay, giá vàng miếng SJC đứng yên bất động bất chấp giá quốc tế giảm hay tăng mạnh.

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân - Đại học Kinh tế TP.HCM, thường thì những biện pháp can thiệp hành chính sẽ tác động đến thị trường chậm hơn. Tốc độ điều chỉnh giá vàng của NHNN cũng sẽ chậm hơn sự biến động giá vàng trên thị trường. Từ tháng 6 đến nay, NHNN cũng có vài phiên giảm giá vàng miếng SJC nhưng nhìn lại thì xu hướng tăng giá vẫn chiếm chủ đạo, tăng khoảng 11,5 triệu đồng mỗi lượng so với hồi tháng 7. Đây cũng là điều tất yếu khi giá vàng quốc tế ghi nhận mức tăng kỷ lục so với đầu năm.

Ông Nguyễn Hữu Huân cũng cho rằng việc NHNN công bố giá như thời gian qua là mức danh nghĩa, thực tế thị trường tự do bên ngoài biến động lên xuống theo chiều tăng giảm của giá thế giới. Chẳng hạn những ngày qua, giá vàng thế giới có lúc giảm vài chục USD, xuống 2.715 USD/ounce nhưng giá vàng miếng SJC vẫn đứng yên bất động ở 89 triệu đồng/lượng. Còn ngoài thị trường chợ đen đang giao dịch ở mức 90 - 92 triệu đồng/lượng. "Thị trường tự do đang hoạt động sôi nổi và khi nhu cầu cao hơn nguồn cung dẫn đến giá cũng tăng vọt. Điều này cũng phần nào làm giá vàng méo mó hơn, rủi ro cho người mua khi vàng thật giả lẫn lộn, đồng thời không ai bảo vệ người tiêu dùng khi giao dịch trên thị trường này", ông Huân cảnh báo.

Để giá vàng biến động theo cung cầu, có lên có xuống ông Huân cho rằng cần giải quyết vấn đề nguồn cung vàng trên thị trường. Điều đó chỉ xảy ra khi NHNN cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng để dập vàng miếng SJC. Còn không thì thị trường sẽ vẫn tiếp tục như hiện nay.