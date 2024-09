Giả vờ đi nhờ xe để cướp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm (Hưng Yên), cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức H. (17 tuổi, trú tại thôn Thành Công, xã Quỳnh Long, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Lâm Nguyễn Ngọc Th. (16 tuổi, trú tại thôn Ái Quốc, xã Hợp Tiến, H.Đông Hưng, Thái Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm nhận bàn giao của Cơ quan CSĐT Công an H.Yên Mỹ (Hưng Yên) vụ việc có dấu hiệu tội phạm cướp tài sản xảy ra ngày 13.9 tại Khu công nghiệp Phố Nối A (thuộc địa phận xã Minh Hải, H.Văn Lâm).

Cơ quan công an dẫn giải 2 bị can H và Th. đến nơi tạm giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 20 giờ ngày 13.9, anh Lầu Mí Dình (19 tuổi, trú tại thôn Nà Mu, xã Mậu Long, H.Yên Minh, Hà Giang) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu đen, biển số 23AY - 006.86 đi đến khu vực trước cổng Công ty Janghuay (thuộc Khu công nghiệp Yên Mỹ 2, TT.Yên Mỹ, H.Yên Mỹ) đón bạn đi làm về, thì có 3 thanh niên (2 nam, 1 nữ) không rõ tên tuổi, địa chỉ nhờ anh Dình chở về phòng trọ ở thôn Đỗ Xá, TT.Yên Mỹ, H.Yên Mỹ).

Anh Dình đồng ý và chở 3 người về phòng trọ. Sau khi để bạn nữ ở lại, 2 nam thanh niên tiếp tục nhờ anh Dình chở đến một phòng trọ khác (không nói rõ địa chỉ ở đâu). Lúc này, 1 thanh niên điều khiển xe máy của anh Dình, chở anh Dình ngồi giữa và nam thanh niên còn lại ngồi sau.

Đến đoạn đường G5 (Khu công nghiệp Phố Nối A), 2 nam thanh niên sử dụng dao nhọn mang theo sẵn để đe dọa, cướp chiếc xe máy của anh Dình rồi phóng xe tẩu thoát và vứt lại dao ở đám cỏ ven đường. Ngày 14.9, anh Dình đã đến Công an H.Yên Mỹ để trình báo sự việc trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ H. và Th. là các đối tượng đã cướp xe máy của anh Dình. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận do không có công ăn việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài nên các đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch giả vờ đi nhờ xe, tìm cơ hội để cướp tài sản.

Sau khi cướp được chiếc xe của anh Dình, các đối tượng đã tháo biển số xe rồi mang đi bán với giá 3 triệu đồng, chia nhau tiêu xài hết.

Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định.