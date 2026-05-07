Giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ hôm nay 7.5

Chiều 7.5, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi, không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay 7.5, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 23.790 đồng/lít. Giá xăng RON 95 là 24.354 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 27.494 đồng/lít, giảm 678 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 21.172 đồng/lít.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đưa ra đề xuất mới về đàm phán với Mỹ; Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) quyết định rời khỏi OPEC và OPEC+; Iran tấn công vào UAE; hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế...Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 29.4 và kỳ điều hành ngày 7.5 là: 132,992 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON 92 (tăng 6,702 USD/thùng, tương đương tăng 5,31%); 135,406 USD/thùng xăng RON 95 (tăng 3,688 USD/thùng, tương đương tăng 2,80%); 153,654 USD/thùng dầu diesel (giảm 4,134 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 713,470 USD/tấn dầu mazut (tăng 43,392 USD/tấn, tương đương tăng 6,48%).

Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn Lào, Campuchia, Trung Quốc

Cũng theo Bộ Công thương, cập nhật sau khi điều chỉnh giá xăng dầu mới áp dụng từ 15 giờ ngày 7.5. Giá xăng dầu bán tại Việt Nam đang thấp hơn các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan là 34.849 đồng/lít; Campuchia là 34.779 đồng/lít; Lào là 41.134 đồng/lít; Trung Quốc là 34.406 đồng/lít; Việt Nam là 24.354 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 32.837 đồng/lít; Campuchia là 36.419 đồng/lít; Lào là 44.561 đồng/lít; Trung Quốc là 31.313 đồng/lít; Việt Nam là 27.494 đồng/lít.

Cũng theo Bộ Công thương, phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng không chì RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.