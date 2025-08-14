Chiều 14.8, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm 190 - 723 đồng/lít từ 15 giờ hôm nay 14.8 ẢNH: PHAN HẬU

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON 92 không cao hơn 19.354 đồng/lít, giảm 254 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON 95 là 530 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 19.884 đồng/lít,giảm 190 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Trong nhóm mặt hàng dầu, phiên điều hành lần này ghi nhận giảm giá sâu ở nhiều mặt hàng. Cụ thể, giá dầu diesel không cao hơn 18.077 đồng/lít, giảm 723 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Đây cũng là mặt hàng giảm giá sâu nhất trong kỳ điều hành ngày 14.8.

Giá dầu hỏa không cao hơn 18.020 đồng/lít, giảm 640 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.268 đồng/kg, giảm 379 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 7 - 13.8 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ hoãn áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga dự kiến gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraina; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng chung là giảm.

Theo đó, phương án điều hành giá xăng dầu nói trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ...

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm.