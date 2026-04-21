Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 21.934 đồng/lít, giảm 658 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 1.108 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 23.042 đồng/lít, giảm 719 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.856 đồng/lít, giảm 3.185 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.631 đồng/kg, giảm 701 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 16 giờ hôm nay 21.4

Giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 21.4 như sau:

Về giá xăng, tại Thái Lan 34.921 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 32.560 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Lào 46.124 đồng/lít, Trung Quốc 36.200 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), Việt Nam 23.042 đồng/lít.

Về giá dầu, tại Thái Lan 34.302 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 37.494 đồng/lít, Lào 56.403 đồng/lít, Trung Quốc 33.070 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), Việt Nam 27.856 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).

Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) được trích lập như sau: xăng sinh học 200 đồng/lít, xăng không chì 400 đồng/lít, dầu diesel 600 đồng/lít, dầu mazut 600 đồng/kg.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: kỳ vọng về cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Mỹ và Iran, Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố trái chiều về eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 16.4 và kỳ điều hành ngày 21.4 như sau:

120,580 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92, giảm 5,524 USD/thùng, tương đương giảm 4,38%.

124,970 USD/thùng xăng RON95, giảm 6,844 USD/thùng, tương đương giảm 5,19%.

152,260 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 20,612 USD/thùng, tương đương giảm 11,92%).

632,510 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S, giảm 18,940 USD/tấn, tương đương giảm 2,91%.